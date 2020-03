Non per tutti è necessaria una disinfezione, ma lavarsi bene e regolarmente le mani, come anche evitare le strette di mani, sono regole d'oro generali per prevenire i contagi da coronavirus. (Keystone / Jean-christophe Bott)

La Svizzera è uno dei dieci paesi al mondo più colpiti dal coronavirus. Finora, tuttavia, nessun caso è grave. "La situazione è seria, ma non si deve panicare", sottolineano le autorità sanitarie elvetiche, che stanno valutando nuove misure.



Qual è la situazione attuale in Svizzera? Fine della finestrella

In Svizzera mercoledì c'erano un po' più di una cinquantina di casi confermati dal Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra. Un'altra quarantina di casi si è rivelata positiva a un primo test. Ci si avvia dunque verso la soglia di un centinaio di casi, ha indicato in una conferenza stampa Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Più di 200 persone sono in quarantena. Fino a martedì 3 marzo, la hotline ha ricevuto più di 2'000 chiamate e il sito webLink esterno è stato consultato più di 3,7 milioni di volte. Ciò dimostra l'elevata richiesta di informazioni da parte della popolazione, ha osservato Daniel Koch.

Le autorità sanitarie svizzere stanno ora valutando quali misure adottare quando gli anziani saranno colpiti dall'epidemia, ha dichiarato Koch. Contrariamente alla Cina, in Svizzera finora la popolazione anziana è stata piuttosto risparmiata. Ma con il diffondersi del virus all'interno della Confederazione, il rischio che questa fascia di popolazione particolarmente vulnerabile sia raggiunta è molto concreto.

A causa della diffusione del coronavirus, il Consiglio federale ha classificato la Svizzera in una "situazione particolareLink esterno" ai sensi della legge federale sulle epidemie. Ciò consente al governo, in accordo con i Cantoni, di ordinare autonomamente provvedimenti che, in una situazione normale, sarebbero di competenza cantonale. L'utilizzo di questa disposizione di legge è una novità assoluta.

Concretamente, il Consiglio federale ha vietato tutti i grandi eventi che coinvolgono più di 1000 persone fino ad almeno il 15 marzo. Nel caso di manifestazioni pubbliche o private cui prendono parte meno di 1000 persone, gli organizzatori devono subordinarne lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata con l'autorità cantonale competente.

Il governo ha anche chiesto alla popolazione di seguire alcune regole per proteggersi dal virus:

Vanno evitati gli abbracci e le strette di mano per salutarsi.

I fazzoletti usati dovrebbero venir gettati in un secchio della spazzatura chiuso.

Prima di andare dal medico o al pronto soccorso occorre annunciarsi sempre per telefono.

Per il resto, la vita continua normalmente per la maggior parte della popolazione.



È possibile contrarre il coronavirus in Svizzera? Fine della finestrella

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)Link esterno, il rischio di infezione con questo virus nella Confederazione è attualmente ancora moderato, anche se la Svizzera figura tra i dieci paesi al mondo più colpiti dal Covid-19.

Ulteriori infezioni rimangono possibili. QuiLink esterno troverete i dati aggiornati di tutti i casi a livello mondiale.

Le persone colpite vengono isolate per evitare che il virus si diffonda il più possibile. Chiunque sia stato a stretto contatto con una persona malata – ossia per più di 15 minuti a meno di due metri di distanza – deve rimanere in quarantena per due settimane. Più di 200 persone sono attualmente sottoposte a questa misura in Svizzera.



D'altra parte, oltre 2200 casi sospetti che sono stati sottoposti ai test di laboratorio sono risultati negativi. La prima persona che in Svizzera era risultata positiva alle analisi del Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra - un uomo in Ticino, che era stato a Milano - è nel frattempo stata dimessa dall'ospedale.



La Confederazione interviene per rimpatriare i suoi cittadini? Fine della finestrella

Finora sono stati organizzati dei rimpatri di alcuni cittadini svizzeri che vivono nella città cinese di Wuhan. Tuttavia, secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), al momento non sono previste ulteriori azioni di questo tipo.

Secondo le informazioni di cui è in possesso il DFAE, "finora non c'è nessun caso di coronavirus fra gli svizzeri all'estero", ha sottolineato nella conferenza stampa di mercoledì Hans-Peter Lenz, capo del centro di gestione delle crisi del DFAE.

"Oltre che sulla Cina, il DFAE si concentra attualmente sull'Italia, la Corea del Sud e l'Iran. In tutti i contesti abbiamo constatato forti aumenti dei casi d'infezione", ha proseguito Lenz, ricordando che il DFAE segue attentamente la situazione ed è in stretto contatto con le rappresentanze svizzere e le organizzazioni elvetiche sul posto.



"In Italia, tutti gli svizzeri registrati nelle rappresentanze svizzere sono stati contattati da queste ultime e informati sulla situazione, come anche su come devono procedere in casi sospetti".



I cittadini elvetici possono rivolgersi a tutte le rappresentanze svizzere all'estero. Le rappresentanze diplomatiche e la helplineLink esterno istituita dal DFAE hanno risposto nei giorni scorsi a centinaia di domande di cittadini preoccupati. Il loro numero è ora fortemente diminuito rispetto alla settimana scorsa, ha puntualizzato Lenz.

Secondo la Legge sugli svizzeri all'estero, i connazionali espatriati non hanno il diritto assoluto al rimpatrio organizzato da una zona di crisi. Il DFAE assiste tuttavia il più possibile i cittadini svizzeri che si trovano in situazioni di crisi all'estero.

Il DFAE esorta d'altra parte tutti gli svizzeri che intendono recarsi all'estero a consultare le sue raccomandazioni per i viaggiatori sul coronavirusLink esterno, che sono costantemente aggiornate.

Perché l’OSE ha annullato la riunione del Consiglio degli svizzeri all’estero? Fine della finestrella

L'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) ha annullato la prossima seduta del Consiglio degli svizzeri all'estero, in programma il 14 marzo a Berna.

"Il DFAE ci ha reso consapevoli della composizione molto internazionale del Consiglio e dell'età relativamente elevata dei suoi delegati", ha comunicato la direzione dell'OSE, motivando la sua decisione. Ciò costituisce due fattori di rischio che potrebbero aumentare ulteriormente di casi di quarantena.

Di cosa bisogna tener conto quando si viaggia e si soggiorna in Svizzera? Fine della finestrella

L'Organizzazione mondiale della sanitàLink esterno non ha ancora emesso alcuna restrizione di viaggio. Tuttavia, varie compagnie aeree, tra cui Swiss, hanno ridotto il numero di voli verso i paesi in cui il pericolo di contaminazione è particolarmente elevato.

Se siete in viaggio per seguire una manifestazione, è consigliabile informarsi se tale evento avrà effettivamente luogo: la Confederazione ha infatti vietato le grandi manifestazioni e i Cantoni e le città possono vietare anche le manifestazioni più piccole.

Per il momento non ci sono misure speciali per scuole, asili, case e altre istituzioni educative o di cura. Inoltre, il Consiglio federale ha escluso l'idea di una chiusura delle frontiere.

Quali sono le conseguenze per l'economia svizzera? Fine della finestrella

L'economia svizzera è toccata dalla diffusione del coronavirus. I datori di lavoro possono presentare notifiche di riduzione dell'orario di lavoro alle autorità cantonali dieci giorni prima dell'effettiva riduzione, ha spiegato mercoledì nella conferenza stampa Boris Zürcher, capo della Direzione del lavoro presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO)Link esterno. Un'eccezione è prevista nel caso in cui gli eventi che portano a una riduzione dell'orario di lavoro sono imprevedibili: il termine di deposito è allora ridotto a tre giorni.

Le aziende possono essere compensate, a determinate condizioni, al fine di salvaguardare i posti di lavoro. Il datore di lavoro deve illustrare in modo credibile i motivi per cui la riduzione dell'orario di lavoro è dovuta al coronavirus. Ciò è per esempio il caso se l'azienda fa parte di una catena di consegna interrotta a causa del virus o se le autorità hanno bloccato l'accesso a delle città.

Il rapporto di lavoro non deve essere rescisso. La perdita di lavoro dev'essere solo temporanea e rappresentare il 10% di tutte le ore lavorative normalmente effettuate dai dipendenti. L'indennità è sussidiaria ad altre assicurazioni.

Il governo svizzero non si assume alcuna responsabilità per le perdite finanziarie dovute al divieto di grandi eventi, in quanto si applica il principio della forza maggiore.

Fontei Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)





Traduzione di Armando Mombelli

