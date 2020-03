La Confederazione ha varato altre misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Le nuove raccomandazioni igienico-sanitarie della Confederazione. (Keystone / Laurent Gillieron)

La popolazione, secondo quanto indica l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp)Link esterno, è invitata ad evitare strette di mano, a gettare i fazzoletti nei cestini della spazzatura chiusi e soprattutto a telefonare sempre prima di recarsi dal medico o al pronto soccorso in caso di sintomi influenzali.

Si tratta di provvedimenti che si aggiungono alle raccomandazioni emanate in precedenza (lavarsi frequentemente le mani, starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito, rimanere a casa in caso di febbre e tosse).

Il panorama elvetico

Il numero di contagiLink esterno nel paese è intanto salito a 24 in undici cantoni (AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, TI, VD, VS, ZH), in base al bilancio dell'Ufsp aggiornato a domenica sera. Il numero più alto di contagi è a Ginevra (8), seguito dai Grigioni (6), In mattinata è stato segnalato un secondo caso in Ticino, riguardante un anziano ricoverato nella clinica luganese di Moncucco.

Il servizio del TG:

(1) Coronavirus, secondo caso in Ticin

Lunedì in tutta la Svizzera le scuole hanno ripreso l'attività regolarmente, anche se per 45 studenti e nove insegnanti di un istituto tecnico di Bienne è stato disposta la quarantena per quindici giorni. Anche per i parlamentari federali sono state adottate delle precauzioni: le sedute a Palazzo federale sono vietate al pubblico e ai giornalisti non accreditati. Nelle prossime ore potrebbero intervenire decisioni riguardanti i campionati di calcio e hockey.

Da Berna Claudio Zala:

(2) Collegamento con Berna

I numeri nel mondo

Intanto a livello internazionale il Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie ha innalzato da moderato a elevato il livello di rischio legato all'epidemia di Covid-19.

Su scala planetaria è stata superata la soglia di 3'000 decessi con i 42 nuovi morti segnalati nella provincia cinese di Hubei, da dove è partita l'epidemia. I contagi sono a quota 89'000 e le guarigioni sono 45'000. Al di fuori della Cina, la Corea del Sud registra il maggior numero di infezioni (più di 4'200), seguita da Italia (1'694) e Iran (978).

L'epidemia in Italia

Nella Penisola, dove l'Ocse ha pronosticato una crescita zero del Pil per quest'anno in ragione della crisi sanitaria, si contano circa 1'700 contagi (erano 1'128 sabato) - tra cui un assessore regionale lombardo e il primo residente in Sardegna - e 34 decessi.

Su un totale di 779 persone ricoverate, ha fatto sapere domenica sera il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, 140 sono sottoposti a terapie intensive mentre 83 risultano completamente guarite.

-L'evoluzione della situazione nel mondo in tempo reale (John Hopkins CSSE)Link esterno

tvsvizzera/ats/spal con RSI (TG del 2.3.2020)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.