Gli interventi a sud delle Alpi riguardano la nuova stazione di piazza Indipendenza a Bellinzona, il potenziamento di un impianto per il traffico merci in Ticino, e l'aumento in Valposchiavo (Grigioni) delle capacità sulla linea St. Moritz-Tirano (Valtellina).

"Nonostante gli ampliamenti in corso, diverse tratte e stazioni sono saturate o lo saranno a medio termine", ha rilevato la ministraLink esterno dei trasporti Doris Leuthard. Il finanziamento è garantito dal Fondo per l'infrastruttura ferroviariaLink esterno approvato nel 2014 in votazione popolare.

Il finanziamento è garantito dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria approvato nel 2014 in votazione popolare.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quasi 12 miliardi per potenziare le ferrovie 31 ottobre 2018 - 21:15 Il governo svizzero prevede di investire 11,9 miliardi di franchi entro il 2035 per potenziare l'infrastruttura ferroviaria. Obiettivo del Consiglio federal, che mercoledì ha trasmesso al Parlamento il suo messaggio, è adeguare l'offerta ferroviaria alla domanda crescente, completandola con collegamenti supplementari (a cadenza semioraria e ogni quarto d'ora). "Nonostante gli ampliamenti in corso, diverse tratte e stazioni sono saturate o lo saranno a medio termine", ha rilevato la ministra dei trasporti Doris Leuthard. Il finanziamento è garantito dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria approvato nel 2014 in votazione popolare. Tra gli ultimi progetti aggiunti al dossier, c'è l'equipaggiamento di tecnica ferroviaria del tratto scavato del secondo tubo della galleria di base del Lötschberg. Una misura che aumenterà la capacità nel traffico merci su questa trasversale alpina, senza bisogno di completarne il secondo traforo. In Ticino e nei Grigioni Gli interventi a sud delle Alpi riguardano la nuova stazione di piazza Indipendenza a Bellinzona, il potenziamento di un impianto per il traffico merci in Ticino, e l'aumento in Valposchiavo (Grigioni) delle capacità sulla linea St. Moritz-Tirano (Valtellina). Confermato l'impegno a favore della rete Tram-treno tra il centro di Lugano e Bioggio (piana del Vedeggio), dove si prevedono collegamenti ogni 10 minuti. I principali interventi della fase di ampliamento 2035 del Programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria si concentrano tuttavia sull'Altopiano svizzero. In particolare, consentiranno l'introduzione della cadenza ogni 15 minuti su tratte che collegano alcune delle principali città (Olten-Baden, Aarau-Zurigo, Brugg-Zurigo, Lucerna-Zugo-Zurigo, Ginevra-La Plaine, Avry-Friburgo). La Svizzera orientale sarà meglio collegata al resto del Paese, mentre quella occidentale godrà di nuovi treni diretti e di un'offerta ampliata nel Giura.