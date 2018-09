Alcune misure specifiche, in particolare in materia di igiene per il personale sanitario, sono già state adottate. I soggetti che hanno contratto l'infezione sono posti in isolamento e le persone che sono state esposte al batterio devono essere sottoposte a test prima del loro trasferimento in altre strutture ospedaliere.

Batteri resistenti negli ospedali svizzeri 08 settembre 2018 - 18:59 Preoccupa in Svizzera la diffusione crescente di germi multiresistenti alle terapie in molti ospedali, in particolare a Berna e in Vallese. Dall'inizio dell'anno, in particolare all'Inselspital di Berna, i sanitari stanno combattendo contro gli enterococchi resistenti alla vancomicina e ad altri antibiotici (Enterococco vancomicina-resistente o VRE). L'enterococco è identico alla famiglia di batteri che ha provocato infezioni nei nosocomi australiani e neozelandesi negli ultimi sei anni, ha precisato l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) in una lettera inviata ai medici cantonali, e si suppone che da quelle regioni sia stato veicolato in Svizzera. Sono oltre 150 i pazienti cui è stato finora diagnosticato il VRE nella Confederazione e nel 90% dei casi si trattava di soggetti positivi asintomatici. Coloro che hanno manifestato la malattia, che può avere conseguenze gravi per i pazienti immunodepressi, sono stati trattati con l'antibiotico daptomicina. Swissnoso, il centro nazionale di prevenzione delle malattie nosocomiali, e l'Ufficio federale della sanità pubblica stanno lavorando a una strategia coordinata contro l'infezione che si sta estendendo in tutto il paese. Alcune misure specifiche, in particolare in materia di igiene per il personale sanitario, sono già state adottate. I soggetti che hanno contratto l'infezione sono posti in isolamento e le persone che sono state esposte al batterio devono essere sottoposte a test prima del loro trasferimento in altre strutture ospedaliere.