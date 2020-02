Grande soddisfazione per questa "vittoria" è stata espressa dagli ecologisti per i quali la centrale di Fessenheim era diventata nel tempo il simbolo di tutti i rischi dell'atomo.

Non ci sono stati gravi incidenti con gli oppositori alla chiusura della centrale, da parte soprattutto di dipendenti che minacciavano ancora ieri di disobbedire agli ordini e non applicare le procedure per il distacco del reattore. Tutto si è svolto secondo la procedura prevista.

La chiusura della centrale di Fessenheim - costruita in una zona sismica nel 1977 - era una promessa dell'ex presidente François Hollande ed era stata inizialmente fissata a fine 2016 ma a più riprese è stata rinviata. La Francia prevede la chiusura progressiva di un totale di 13 reattori nucleari nel quadro del piano nazionale per un nuovo mix energetico.

Dopo anni di promesse e rinvii, la Francia ha dato il via allo spegnimento della centrale atomica di Fessenheim, situata in Alsazia a meno di 50 chilometri da Basilea. Il reattore numero 1 è stato staccato con successo dalla rete elettrica nella notte tra venerdì e sabato.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Francia, iniziato lo spegnimento della centrale atomica di Fessenheim 22 febbraio 2020 - 15:40 Dopo anni di promesse e rinvii, la Francia ha dato il via allo spegnimento della centrale atomica di Fessenheim, situata in Alsazia a meno di 50 chilometri da Basilea. Il reattore numero 1 è stato staccato con successo dalla rete elettrica nella notte tra venerdì e sabato. Quello di Fessenheim è il più antico e vetusto impianto del Paese, da anni al centro di timori legati alla sicurezza. La chiusura era stata chiesta anche dai governi cantonali di Basilea Città e Basilea Campagna. La chiusura della centrale di Fessenheim - costruita in una zona sismica nel 1977 - era una promessa dell'ex presidente François Hollande ed era stata inizialmente fissata a fine 2016 ma a più riprese è stata rinviata. La Francia prevede la chiusura progressiva di un totale di 13 reattori nucleari nel quadro del piano nazionale per un nuovo mix energetico. Non ci sono stati gravi incidenti con gli oppositori alla chiusura della centrale, da parte soprattutto di dipendenti che minacciavano ancora ieri di disobbedire agli ordini e non applicare le procedure per il distacco del reattore. Tutto si è svolto secondo la procedura prevista. Solidale con i contestatori, il sindaco di Fessenheim, secondo il quale "da domani, cominceremo ad avere gli effetti della chiusura della centrale, con abitanti che se ne andranno". Il reattore numero 2 terminerà l'attività il 30 giugno, poi entro l'estate 2023 avverrà l'evacuazione dei combustibili utilizzati. Lo smantellamento sarà completo nel 2040. Grande soddisfazione per questa "vittoria" è stata espressa dagli ecologisti per i quali la centrale di Fessenheim era diventata nel tempo il simbolo di tutti i rischi dell'atomo. Tuttavia, il Paese a differenza di Svizzera e Germania non intende uscire dall'atomo, anzi. I dettagli nel servizio della Radiotelevisione svizzera.