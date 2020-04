Questa sarebbe dovuta iniziare già prima, a fine marzo, ma si sono verificati problemi nella consegna di materiale. Ora, dopo le consegne da parte di Germania e Polonia, la Flawa ha assicurato di avere in magazzino materiale a sufficienza per la produzione dei prossimi tre mesi.

La carenza di mascherine protettive è uno dei temi che ha creato più controversie in questo periodo di pandemia. Mentre la Confederazione sta compiendo sforzi per cercare di importarne dall'estero. è cominciata anche la produzione locale.

Mascherine sanitarie "made in Switzerland" 14 aprile 2020 - 22:28 Le prime mascherine sanitarie per il coronavirus sono uscite lo scorso sabato dall'azienda Flawa, nel cantone San Gallo. La Radiotelevisione svizzera era presente La carenza di mascherine protettive è uno dei temi che ha creato più controversie in questo periodo di pandemia. Mentre la Confederazione sta compiendo sforzi per cercare di importarne dall'estero. è cominciata anche la produzione locale. A iniziare a fabbricarle è stata la ditta Flawa, di Flawil, nel cantone San Gallo. I giornalisti della trasmissione Kassensturz della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca si sono recati sul posto per assistere alla produzione della prima serie. Questa sarebbe dovuta iniziare già prima, a fine marzo, ma si sono verificati problemi nella consegna di materiale. Ora, dopo le consegne da parte di Germania e Polonia, la Flawa ha assicurato di avere in magazzino materiale a sufficienza per la produzione dei prossimi tre mesi. Inizialmente non se ne produrranno molte, circa 70'000 mascherine alla settimana, ma questa cifra potrebbe essere incrementata fino a 200'000. Flawa le venderà a un franco al pezzo. La prossima settimana, inoltre, un'altra ditta dovrebbe cominciare a produrne. Il problema della scarsità di mascherine in Svizzera, sarà dunque presto solo un ricordo? La radiotelevisione svizzera lo ha posto questa ed altre domande sulle mascherine e il loro utilizzo al presidente dell'ordine dei medici ticinese, Franco Denti. Sentiamolo.