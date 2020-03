Immagini simbolo della situazione, che hanno causato grande impressione, sono le quelle dei camion militari che da Bergamo portano le salme in altre province per essere cremate in quanto nei cimiteri bergamaschi non c'è più posto.

Coronavirus, Lombardia "allo stremo" 19 marzo 2020 - 13:01 L'epidemia di coronavirus sta mettendo a dura prova la Lombardia, dove l'esercito è dovuto intervenire per trasportare le salme ai forni crematori di altre province poiché in quello del Cimitero Maggiore non c'è più posto. Il servizio della Radiotelevisione svizzera. Il coronavirus ha provocato la morte di circa 3'000 persone in Italia, 475 nelle ultime 24 ore, il bilancio più pesante registrato in un solo giorno nel Paese. La Lombardia è la regione più toccata. "Abbiamo carenza di medici, questi poveri cristi stanno cedendo fisicamente e sono pochi rispetto alle esigenze", ha detto il governatore Attilio Fontana in diretta su Radio Capital. Immagini simbolo della situazione, che hanno causato grande impressione, sono le quelle dei camion militari che da Bergamo portano le salme in altre province per essere cremate in quanto nei cimiteri bergamaschi non c'è più posto. La Croce Rossa Italiana, inoltre, sta mobilitando da mercoledì sera tutti i suoi Comitati Regionali a supporto dei colleghi lombard, inviando ambulanze ed equipaggi.