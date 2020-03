Il Cantone vuole comunque rinforzare i controlli della polizia per garantire che i negozi ancora autorizzati ad aprire, gli alberghi (per la verità quasi tutti chiusi) e i cantieri rispettino le misure igieniche e in particolare la cosiddetta distanza sociale.

La consigliera di Stato responsabile della sanità, Esther Waeber-Kalbermatten, ha affermato che una quarantena non può essere pronunciata da un Cantone per una regione ma solo per singole persone o edifici, come ad esempio per i clienti e il personale di un hotel. Solo la Confederazione può confinare un'intera località.

Facendosi portavoce di altri camici bianchi, la dottoressa Sabine Popescu ha sostenuto che una simile misura è necessaria per proteggere il Vallese e la Svizzera. "C'è troppo viavai, soprattutto di lavoratori. Ciò non permette di stabilizzare la situazione sanitaria".

Durante la bassa stagione circa 3'000 persone vivono a Verbier, ma in pieno periodo turistico la località alpina si trasforma in una vera e propria città.

Verbier non sarà messa in isolamento 24 marzo 2020 - 13:55 Il governo cantonale vallesano ha respinto la richiesta dei medici che lavorano nella località turistica di mettere in quarantena il comune. A Verbier sono stati registrati circa 60 casi di persone positive al coronavirus. Ciò ha spinto diversi medici della regione a chiedere di isolare la famosa località turistica e la sua vallata. Facendosi portavoce di altri camici bianchi, la dottoressa Sabine Popescu ha sostenuto che una simile misura è necessaria per proteggere il Vallese e la Svizzera. "C'è troppo viavai, soprattutto di lavoratori. Ciò non permette di stabilizzare la situazione sanitaria". Dopo aver discusso con la Confederazione e il Comune di Bagnes, al quale Verbier appartiene, le autorità vallesane hanno deciso di rinunciare a una misura di isolamento. Il servizio del TG: La consigliera di Stato responsabile della sanità, Esther Waeber-Kalbermatten, ha affermato che una quarantena non può essere pronunciata da un Cantone per una regione ma solo per singole persone o edifici, come ad esempio per i clienti e il personale di un hotel. Solo la Confederazione può confinare un'intera località. Il Cantone vuole comunque rinforzare i controlli della polizia per garantire che i negozi ancora autorizzati ad aprire, gli alberghi (per la verità quasi tutti chiusi) e i cantieri rispettino le misure igieniche e in particolare la cosiddetta distanza sociale.