Anche la Scuola svizzera di RomaLink esterno , che ha dovuto chiudere in seguito all'ultimo decreto, si sta attrezzando per potere continuare l'attività online. I corsi inizieranno la settimana prossima.

Le lezioni avvengono tramite tutti gli strumenti tecnologici disponibili, in particolare attraverso Skype. "Pur con diverse difficoltà, i corsi proseguono. Il riscontro che abbiamo da parte dei genitori è buono; l'obiettivo è che gli studenti non rimangano indietro", prosegue il preside. Se tuttavia dovessero esserci dei ritardi nello svolgimento dei corsi, la scuola potrebbe quest'anno chiudere più tardi e non come previsto a fine giugno.

In Italia le scuole dovranno rimanere chiuse almeno fino al 3 aprile. Il provvedimento non risparmia naturalmente gli istituti privati. La Scuola svizzera di MilanoLink esterno è però già corsa ai ripari e da una decina di giorni le lezioni avvengono online. "Quando è stata decretata la chiusura delle scuole, i nostri allievi erano in settimana bianca e ciò ci ha dato un po' di tempo per prepararci", ci indica Luca Corabi De Marchi, presidente dell'istituto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Le scuole svizzere in Italia passano online 10 marzo 2020 - 22:24 La Scuola svizzera di Milano ha già compiuto il passo e quella di Roma si appresta a farlo: i corsi e i compiti si fanno ormai online. In Italia le scuole dovranno rimanere chiuse almeno fino al 3 aprile. Il provvedimento non risparmia naturalmente gli istituti privati. La Scuola svizzera di Milano è però già corsa ai ripari e da una decina di giorni le lezioni avvengono online. "Quando è stata decretata la chiusura delle scuole, i nostri allievi erano in settimana bianca e ciò ci ha dato un po' di tempo per prepararci", ci indica Luca Corabi De Marchi, presidente dell'istituto. Le lezioni avvengono tramite tutti gli strumenti tecnologici disponibili, in particolare attraverso Skype. "Pur con diverse difficoltà, i corsi proseguono. Il riscontro che abbiamo da parte dei genitori è buono; l'obiettivo è che gli studenti non rimangano indietro", prosegue il preside. Se tuttavia dovessero esserci dei ritardi nello svolgimento dei corsi, la scuola potrebbe quest'anno chiudere più tardi e non come previsto a fine giugno. Anche la Scuola svizzera di Roma, che ha dovuto chiudere in seguito all'ultimo decreto, si sta attrezzando per potere continuare l'attività online. I corsi inizieranno la settimana prossima. Il reportage della Radiotelevisione Svizzera da Roma: