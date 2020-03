Mentre l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) lancia un allarme per l'Africa, dove i casi continuano ad aumentare, negli Stati Uniti e nel Regno Unito si osserva un balzo in avanti nei contagi e nei decessi.

Il numero di decessi, dai primi casi di contagio conclamati intorno al 21 febbraio, sale a 2'978. Si contano al momento 2'257 malati ricoverati in terapia intensiva, dei quali 924 in Lombardia, regione che piange anche il maggior numero di morti nel dato giornaliero (319). Dei quasi 29'000 malati complessivi, oltre metà è stata ricoverata con sintomi, gli altri sono in isolamento a domicilio.

L'epidemia di Covid-19 ha causato la morte di altre 475 persone in Italia. Quello di mercoledì è il peggior bilancio dall'inizio dell'emergenza: neppure in Cina, paese da cui ha avuto origine la pandemia, si è mai registrato un numero di decessi così alto in 24 ore. Si contano però anche 1'084 guariti in più, che portano il totale a 4'025, secondo quanto riferito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli.

