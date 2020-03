La decisione del cantone Ticino di fare cessare da lunedì buona parte delle attività commerciali e produttive non essenziali non piace all'associazione di categoria dell'industria metalmeccanica ed elettrica Swissmem.

In Svizzera sono (Keystone / Alessandro Crinari)

I provvedimenti emanati sabatoLink esterno dal Consiglio di Stato ticinese rappresentano un "mancato riconoscimento del Consiglio federale (governo, ndr), che ha affermato chiaramente che l'industria può continuare ad operare se vengono rispettate tutte le misure di precauzione e di protezione dell'Ufficio federale della sanità pubblica".



A puntare i piedi contro la decisione dell'Esecutivo ticinese di chiudere parte delle attività economiche è Swissmem.



"La reazione ticinese è problematica - dichiara il presidente dell'associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica Hans Hess nell'intervista alla RSI. In una crisi solo un'istanza può indicare la direzione da seguire e in Svizzera questa istanza è il Consiglio federale, che lo sta facendo con misure adeguate e puntuali. Non può succedere che ogni cantone e ogni città adotti poi delle decisioni particolari. Tutti dobbiamo attenerci alle direttive superiori".

(1) chiudere tutto, una decisione che fa discutere

Sabato il cantone Uri aveva dovuto fare marcia indietro dopo aver promulgato un divieto di uscita per gli 'over 65'. La regola contravveniva infatti la decisione del Governo federale di evitare un vero e proprio coprifuoco.



Per quanto riguarda la decisione ticinese, la situazione è però un po' diversa, osserva il presidente del Consiglio di Stato ticinese Christian Vitta: "Ci troviamo in una situazione particolare, in quanto stiamo registrando un'evoluzione del virus che anticipa di un paio di settimane quello che potrebbe succedere nel resto del paese. Non possiamo attendere che il virus si diffonda in maniera eccessiva per poi prendere delle misure in ritardo. È una decisione importante per affrontare al meglio il picco"

(2) christian vitta motiva la decisione di chiudere le attività economiche non essenziali

Il passo intrapreso dal cantone Ticino è comunque quello giusto, osserva dal canto suo il dottore Andreas Cerni, medico specializzato in malattie infettive, che esercita presso la clinica Moncucco di Lugano, uno dei due centri Covid19 del cantone.

(3) il parere del dottor cerni

Ed è un passo che ha preso, come si sa, anche l'Italia, che da lunedì chiude tutte le attività economiche non essenziali (qui il testo del decreto firmato domenicaLink esterno). Per avere un'idea delle ricadute economiche che comporterà un simile provvedimento, il corrispondente della RSI a Roma Lorenzo Buccella ha intervistato il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici Carlo Cottarelli:

(4) intervista a carlo cottarelli

Neuer Inhalt newsletter subscription most read Abbonatevi alla nostra newsletter degli articoli più letti della settimana





tvsvizzera.it/mar con RSI (TG del 22.3.2020)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.