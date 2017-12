Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Scudo fiscale per frontalieri ed ex residenti all’estero 14 novembre 2017 - 18:07 Si profila un nuovo scudo fiscale limitato però questa volta ai lavoratori frontalieri e ai contribuenti italiani che in passato hanno risieduto all’estero. L’emendamento proposto dal senatore Claudio Micheloni (Pd, circoscrizione estero/Svizzera) al decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, attualmente in discussione al Senato, consente di regolarizzare i capitali detenuti all’estero (al 31 dicembre 2016) pagando una somma forfettaria pari al 3% di quanto non dichiarato precedentemente all’erario. A differenza della voluntary disclosure, che imponeva il pagamento integrale dei capitali evasi e delle relative sanzioni e interessi, l’aliquota forfettaria approvata in Commissione Bilancio è comprensiva di tutte queste voci, accordando così a questa categoria di contribuenti un trattamento di favore. Grazie al mini-scudo frontalieri ed ex contribuenti italiani all’estero potranno sanare conti correnti, libretti di deposito e anche i proventi della vendita di immobili detenuti nello stato estero in cui hanno svolto la loro attività. Ovviamente le nuove norme non si applicheranno ai contribuenti che hanno chiesto di essere ammessi alle procedure previste della voluntary disclosure. Per beneficiare di questo nuovo scudo i contribuenti dovranno presentare una specifica istanza alle autorità fiscali entro il 31 luglio del 2018. Il pagamento dell’importo, pari al 3% delle somme inevase, dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 settembre dello stesso anno o in tre rate mensili consecutive di pari importo a partire da quella stessa data. Per spingere gli “evasori” ad avvalersi di questa facoltà l’emendamento prolunga i tempi di accertamento delle autorità fiscali sui capitali regolarizzati al 30 giugno 2020.