Un'eventuale intese dovrebbe superare anche l'avallo del Legislativo, che per tre volte aveva bocciato il testo negoziato da Theresa May. L'applicazione del programma presentato lunedì, inoltre, presuppone anche che per uscire dalla crisi degli ultimi mesi non si passi da elezioni anticipate.

Il programma comprende anche nuovi regimi per la pesce, l'agricoltura e il commercio e sarà discusso nei prossimi giorni, prima del voto della settimana prossima. Mentre un accordo con Bruxelles è giudicato ancora "possibile" prima di un'uscita "no deal" fra 17 giorni, Downing Street ammette che "resta molto lavoro da fare" e l'UE ha già aperto a un eventuale nuovo rinvio.

Per bocca della 93enne sovrana, l'Esecutivo si è impegnato anche a far sì che i 3,4 milioni di europei residenti nel Regno Unito non siano espulsi, mentre si metterà fine alla libera circolazione con l'UE, instaurando un sistema di immigrazione a punti la cui entrata in vigore dovrebbe avvenire nel 2021.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

"La Brexit al 31 ottobre è una priorità del governo" 14 ottobre 2019 - 21:07 La Brexit il 31 ottobre "è la priorità del Governo, che intende lavorare alla costituzione di un nuovo partenariato con l'UE sulla base del libero scambio e di una cooperazione amichevole": è questo il passaggio centrale del discorso pronunciato lunedì davanti al Parlamento britannico dalla regina Elisabetta II, espressasi come da tradizione a nome del primo ministro, Boris Johnson. Per bocca della 93enne sovrana, l'Esecutivo si è impegnato anche a far sì che i 3,4 milioni di europei residenti nel Regno Unito non siano espulsi, mentre si metterà fine alla libera circolazione con l'UE, instaurando un sistema di immigrazione a punti la cui entrata in vigore dovrebbe avvenire nel 2021. Il programma comprende anche nuovi regimi per la pesce, l'agricoltura e il commercio e sarà discusso nei prossimi giorni, prima del voto della settimana prossima. Mentre un accordo con Bruxelles è giudicato ancora "possibile" prima di un'uscita "no deal" fra 17 giorni, Downing Street ammette che "resta molto lavoro da fare" e l'UE ha già aperto a un eventuale nuovo rinvio. Un'eventuale intese dovrebbe superare anche l'avallo del Legislativo, che per tre volte aveva bocciato il testo negoziato da Theresa May. L'applicazione del programma presentato lunedì, inoltre, presuppone anche che per uscire dalla crisi degli ultimi mesi non si passi da elezioni anticipate.