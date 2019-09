Le spiegazioni di come funzionano le elezioni in Israele e la posta in gioco dal TG della RSI di lunedì sera (16.09.2019)

In tutto il paese i seggi sono stati aperti alle 7 locali (le 6 in Svizzera) e si chiuderanno alle 22 (le 21 in Svizzera). Allora tre reti televisive nazionali pubblicheranno i rispettivi exit-poll. I risultati definitivi saranno resi noti nella giornata di mercoledì.

Per i due schieramenti sono determinanti gli 8 seggi che, secondo i sondaggi, ha Lieberman. Alla destra di Netanyahu non basterebbe neppure che quella radicale rappresentata da "Otzma Yehudit" superi lo sbarramento elettorale e porti a casa 4 seggi.

Da aprile gli equilibri non sembrano essere cambiati. Testa a testa infatti tra Benyamin Netanyahu e Benny Gantz e nessuna delle due coalizioni con in tasca la maggioranza per un nuovo governo in Israele. Questa la fotografia del voto israeliano di martedì scattata dagli ultimi sondaggi ammessi prima delle elezioni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Aperte le urne in Israele con le incognite di sempre 17 settembre 2019 - 08:19 Oltre sei milioni di israeliani si recano martedì alle urne per scegliere una nuova leadership dopo che le politiche dell'aprile scorso si sono concluse con uno stallo fra il Likud di Benjamin Netanyahu ed il partito centrista Blu-Bianco di Benny Gantz. Da aprile gli equilibri non sembrano essere cambiati. Testa a testa infatti tra Benyamin Netanyahu e Benny Gantz e nessuna delle due coalizioni con in tasca la maggioranza per un nuovo governo in Israele. Questa la fotografia del voto israeliano di martedì scattata dagli ultimi sondaggi ammessi prima delle elezioni. Una situazione allo stato attuale bloccata, che conferma anche come possibile ago della bilancia ancora una volta il nazionalista laico Avigdor Lieberman. Secondo le rilevazioni delle tv commerciali Canale 12 e Canale 13, il Likud di Netanyahu e il centrista Blu-Bianco di Gantz-Lapid hanno entrambi 32 seggi mentre a livello di coalizione la destra del premier ha 58-59 deputati contro i 53 del centro sinistra. Entrambe tuttavia senza i 61 seggi su 120 alla Knesset che sono la soglia minima per governare. Per i due schieramenti sono determinanti gli 8 seggi che, secondo i sondaggi, ha Lieberman. Alla destra di Netanyahu non basterebbe neppure che quella radicale rappresentata da "Otzma Yehudit" superi lo sbarramento elettorale e porti a casa 4 seggi. La Lista araba avrebbe 12 seggi, mentre i laburisti si fermerebbero a 4 seggi: ancora peggio delle passate, catastrofiche, elezioni. Urne aperte In tutto il paese i seggi sono stati aperti alle 7 locali (le 6 in Svizzera) e si chiuderanno alle 22 (le 21 in Svizzera). Allora tre reti televisive nazionali pubblicheranno i rispettivi exit-poll. I risultati definitivi saranno resi noti nella giornata di mercoledì. Negli ultimi sondaggi il Likud e Blu Bianco appaiono ancora affiancati e relativamente lontani dall'obiettivo di raggiungere la maggioranza parlamentare di 61 seggi. Per motivi di sicurezza, dalla scorsa notte restano chiusi i valichi di transito verso la Cisgiordania e verso Gaza. Le spiegazioni di come funzionano le elezioni in Israele e la posta in gioco dal TG della RSI di lunedì sera (16.09.2019)