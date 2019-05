Il candidato governatore di Forza Italia Vito Bardi, sostenuto da cinque liste, arriva in testa, conquistando oltre il 42% delle preferenze e distanziando di quasi dieci punti l'esponente del centrosinistra Carlo Trerotola. Il pentastellato Antonio Mattia non va invece oltre il 20%, mentre l'ecologista Valerio Tramutoli non supera il 5%.

Anche la Basilicata al centrodestra 25 marzo 2019 - 13:17 Dopo 24 anni, il centrosinistra ha perso la guida della regione. Il nuovo governatore della Basilicata sarà il candidato di Forza Italia Vito Bardi. Molise, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Sardegna e da domenica Basilicata: il centrodestra continua la sua marcia in avanti conquistando un'altra regione italiana e lasciando a bocca asciutta il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Il candidato governatore di Forza Italia Vito Bardi, sostenuto da cinque liste, arriva in testa, conquistando oltre il 42% delle preferenze e distanziando di quasi dieci punti l'esponente del centrosinistra Carlo Trerotola. Il pentastellato Antonio Mattia non va invece oltre il 20%, mentre l'ecologista Valerio Tramutoli non supera il 5%. "Abbiamo scritto la storia, la Basilicata è pronta per il cambiamento", ha commentato a caldo Bardi. Il centrosinistra governava la regione dal 1995. Tracollo Cinque Stelle A cantare vittoria è però soprattutto la Lega, che rispetto alle politiche del 2018 ha praticamente triplicato i voti, passando dal 6 ad oltre il 19%. Forza Italia – che qualche mese fa doppiava la Lega - è rimasta dal canto suo più o meno stabile conquistando circa il 10% delle preferenze. Il Movimento Cinque Stelle, che lo scorso marzo aveva ottenuto il 44% dei voti, ha invece registrato un'altra cocente sconfitta. I grillini restano il primo partito nella regione, ma perdono oltre 20 punti, attestandosi attorno a poco più del 20%. Le due principali liste a sostegno di Trerotola – Avanti Basilicata e Comunità democratiche – sono entrambe di poco sotto al 10%. Rispetto alle politiche di un anno fa, quando era crollato sotto il 20%, il centrosinistra ha registrato una leggera ripresa.