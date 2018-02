Diritto d'autore

L'euro fa discutere gli imprenditori toscani 22 febbraio 2018 - 18:39 Nella campagna per le elezioni politiche italiane i temi maggiormente dibattuti sono la sicurezza e la migrazione, passando dalla sanità. L'avversione per l'Unione europea e l'euro, un tempo cavalcata da diversi schieramenti politici, questa volta è meno sentita. Fa però eccezione la Toscana. La Lega ha candidato due professori contrari alla moneta unica e il tema è assai dibattuto. Si tratta di Claudio Borghi, responsabile economico della Lega e Alberto Bagnai, economista e docente universitario autore del libro 'Il tramonto dell'euro'". Il nostro inviato in Italia è stato dunque a Empoli per capire come la pensano gli industriali sui temi europei.