E con il peso diverso che quei mille euro hanno, per chi vive in città e chi in provincia, come emerge chiaramente dal reportage [video sopra].

Il 4 marzo degli anziani con pensione minima 28 febbraio 2018 - 21:15 In vista delle elezioni, sono corteggiati da tutti i partiti: gli anziani con la pensione minima. Il corrispondente da Roma della Radiotelevisione svizzera ne ha incontrati alcuni, aspettando il 4 marzo. Silvio Berlusconi, leader del centro-destra, promette di portare la loro rendita a 1000 euro mensili. La sinistra e i 5 Stelle si muovono in direzione analoga. Intenzioni che devono però fare i conti con un'età pensionabile posticipata da una riforma durante la crisi del 2011. E con il peso diverso che quei mille euro hanno, per chi vive in città e chi in provincia, come emerge chiaramente dal reportage [video sopra].