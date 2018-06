Le legislative anticipate erano state convocate dopo le dimissioni in marzo di Cerar, che non era riuscito ad ottenere l'avallo per un ambizioso progetto ferroviario.

Non sono quindi da escludere sorprese e la formazione di un governo potrebbe richiedere mesi. Marjan Sarec, ex attore e sindaco della città di Kamnik, ha dichiarato di avere buone speranze di diventare primo ministro. La sua lista, che si presentava per la prima volta e che è su posizioni centriste, ha ottenuto il 12,6% delle preferenze. Tuttavia per formare una maggioranza dovrà trovare almeno altri tre alleati.

Conquistando 26 dei 90 seggi dell'Assemblea nazionale, l'Sds non ha però i numeri per governare da solo. Anzi, durante la campagna elettorale la maggior parte dei partiti ha escluso l'ipotesi di formare un'alleanza con i nazionalisti, che hanno ricevuto il sostegno del premier ungherese Viktor Orban.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sterzata a destra anche in Slovenia 04 giugno 2018 - 13:18 I conservatori del Partito democratico sloveno, guidati dall'ex premier Janez Jansa, hanno vinto le elezioni politiche anticipate organizzate questo fine settimana. Ma difficilmente potranno governare. L'avanzata delle forze sovraniste ed anti-migranti si conferma anche in Slovenia. Il Partito democratico sloveno (Sds), che ha fatto campagna insistendo appunto su queste tematiche, si è aggiudicato il 25% dei voti. Conquistando 26 dei 90 seggi dell'Assemblea nazionale, l'Sds non ha però i numeri per governare da solo. Anzi, durante la campagna elettorale la maggior parte dei partiti ha escluso l'ipotesi di formare un'alleanza con i nazionalisti, che hanno ricevuto il sostegno del premier ungherese Viktor Orban. Non sono quindi da escludere sorprese e la formazione di un governo potrebbe richiedere mesi. Marjan Sarec, ex attore e sindaco della città di Kamnik, ha dichiarato di avere buone speranze di diventare primo ministro. La sua lista, che si presentava per la prima volta e che è su posizioni centriste, ha ottenuto il 12,6% delle preferenze. Tuttavia per formare una maggioranza dovrà trovare almeno altri tre alleati. Sarec potrebbe trovare appoggi tra i socialdemocratici, terzi con poco più del 10%, tra i centristi del premier uscente Miro Cerar, al 9,6%, e tra gli esponenti del partito dei pensionati, al 4,9%. Le legislative anticipate erano state convocate dopo le dimissioni in marzo di Cerar, che non era riuscito ad ottenere l'avallo per un ambizioso progetto ferroviario.