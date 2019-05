Un anno e mezzo dopo il tentativo di secessione unilaterale, la Catalogna è rimasta uno dei temi prevalenti della campagna elettorale della destra che, come accennato, preme sui temi dell'identità nazionale e accusa Sanchez di tradimento per aver dialogato con i separatisti.

Gli ultimi sondaggi segnalano un possibile 10% per Vox, sebbene il livello di gradimento personale per Abscal risulti il più basso fra tutti i leader di partito.

Anche Casado però - avvocato 38enne al suo primo test elettorale da leader del partito - per governare ha bisogno di aiuto: guarda ai liberali di Ciudadanos del coetaneo Albert Rivera - formazione nata proprio in chiave anti-indipendentista, ma la svolta è arrivata venerdì, quando ha aperto per la prima volta esplicitamente all'ultradestra di Vox (giudata da Santiago Abscal) e alla possibilità che questa entri in un ipotetico governo guidato dal Pp dopo le elezioni di domenica.

Confermandosi nei sondaggi come primo partito, il Psoe da solo non ce la farebbe a governare, se i numeri saranno confermati dalle urne. Il percorso naturale di coalizione a sinistra si presenta tuttavia di questi tempi accidentato, fra la questione catalana e l'avanzata dell'ultradestra.

Il premier socialista Pedro Sanchez cerca una rinnovata fiducia e punta a pescare anche oltre il tradizionale bacino del Psoe, sperando di ottenere i numeri per continuare a governare in coalizione con la sinistra di Podemos, ma anche oltre, se necessario.

Dai sondaggi, anche gli ultimi, l'elettorato appare in parte spiazzato, con un alto livello di indecisione (fino ad un terzo) in vista del voto di domenica 28 aprile. Nessun partito politico sembra poter riuscire a ottenere i numeri per governare da solo. Le probabilità di un parlamento frammentato sono molto alte.

Per la prima volta dalla crisi del 2008, a dominare la campagna elettorale non sono stati i temi economici, ma quelli legati all'unità del paese e all'indipendentismo catalano.

Le elezioni legislative anticipate che si terranno domenica in Spagna si annunciano apertissime e molto probabilmente il partito che salirà al potere, per governare, dovrà trovare degli alleati.

