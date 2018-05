Ad aggravare la situazione ci sono poi i ribelli che fanno capo all'Isis: lo Stato Islamico è stato sconfitto ma numerose cellule sono ancora attive, come testimonia l'omicidio recente di tre candidati da parte dei jihadisti. Il premier uscente Haidar al Abadi, che è stato perquisito all'ingresso del seggio in cui era andato a votare a Baghdad, ha rinnovato l'appello agli iracheni perché oggi non disertino i seggi. Misure di sicurezza eccezionali sono state predisposte per questa importante giornata ma ciò non ha impedito spargimenti di sangue.

Sono ben 88 le liste che si contendono i 329 seggi parlamentari, di cui nove riservati alle minoranze religiose non islamiche. Anche se alla fine la maggioranza sarà di nuovo appannaggio della comunità sciita, il panorama si presenterà sicuramente frastagliato e suddiviso tra gruppi religiosi ed etnici in contrapposizione tra loro (sciiti e sunniti, arabi e curdi). Ma spaccature importanti si delineano anche all'interno dello stesso campo sciita, come testimoniano le vicende degli ultimi anni.

In tutto l'Iraq oggi si sono svolte oggi le operazioni di voto per le quarte elezioni legislative dalla caduta del regime di Saddam Hussein avvenuto 15 anni fa.

L'ombra dello scontro USA-Iran sul voto iracheno 12 maggio 2018 - 18:26