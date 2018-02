Diritto d'autore

Rimborsi e candidati scomodi, momento delicato per il M5S 15 febbraio 2018 - 21:42 In Italia il Movimento 5 Stelle si trova invischiato in questi giorni nella polemica sui rimborsi e sui candidati “impresentabili” ma per il momento non sembra pagare, almeno nei sondaggi, questi presunti passi falsi. Sono infatti saliti a tre i candidati grillini iscritti alla loggia Grande Oriente. Per tutti loro, ha sentenziato il leader Luigi Di Maio, si prospetta l’espulsione. Ma a preoccupare di più i vertici pentastellati è la questione bonifici. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa (in particolare la trasmissione Le Iene di Italia Uno) sarebbero 14 i parlamentari che non avrebbero versato, come promesso e indicato negli statuti interni, parte delle loro indennità al fondo destinato alle piccole e medie imprese e non 8, come si era affrettato ieri a riconoscere il candidato premier. Intanto da un’indagine demoscopica pubblicata dal Corriere della Sera la partita del 4 marzo potrebbe essere decisa da 35 collegi uninominali contesi tra centro-destra e M5S. Se Fi, Lega e FdI riusciranno a strapparli al movimento fondato di Beppe Grillo, potrebbero ottenere la maggioranza per governare. Su questi argomenti l’opinione dell’editorialista del quotidiano milanese Massimo Franco al TG della RSI.