La trasmissione d'approfondimento della Radiotelevisione svizzera 60 Minuti ne ha discusso con Gianni Barbacetto , giornalista del Fatto Quotidiano, Vittorio Parsi , professore di Scienze politiche alla Cattolica di Milano, Antonio Cartolano , presidente dell'Acli, Pierre Rusconi , ex parlamentare federale dell'Unione democratica di centro, e Silvia Scurati , consigliera regionale della Lega. In collegamento da Roma Ferruccio De Bortoli , editorialista del Corriere della Sera, e da Bruxelles Elly Schlein , parlamentare europea.

Dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, vi è grande attesa per l'inizio delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo, che partiranno probabilmente dopo Pasqua. In che direzione si andrà?

