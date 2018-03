Baumer supera di un migliaio di schede la maggioranza assoluta richiesta e riesce così a riconfermare il secondo seggio liberale-radicale appartenuto al responsabile uscente delle aziende municipalizzate Andres Türler, che non si è ricandidato. Il candidato Verde-liberale "eredita" invece la poltrona del PPD Gerold Lauber (scuola e sport), che aveva pure da tempo annunciato la sua non ricandidatura.

L'ex giornalista ed ex consigliere nazionale Filippo Leutenegger fallisce per la seconda volta anche nel tentativo di conquistare la poltrona di sindaco: nello scontro diretto, la sindaca uscente Corine Mauch ottiene quasi il doppio dei voti di Leutenegger.

La città più ricca e prima piazza finanziaria della Svizzera sarà governata anche nei prossimi anni da una maggioranza rosso-verde. Il partito di maggioranza relativa in Svizzera, l'Unione democratica di centro (UDC), ancora una volta non riesco a entrare nell'esecutivo cittadino.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La città di Zurigo resta saldamente a sinistra 05 marzo 2018 - 16:22 La socialista Corine Mauch rimane sindaca di Zurigo, mentre Unione democratica di centro e Partito liberale radicale falliscono nel tentativo di scalfire la maggioranza rosso-verde in Municipio. La città più ricca e prima piazza finanziaria della Svizzera sarà governata anche nei prossimi anni da una maggioranza rosso-verde. Il partito di maggioranza relativa in Svizzera, l'Unione democratica di centro (UDC), ancora una volta non riesco a entrare nell'esecutivo cittadino. I Verdi conquistano un secondo mandato ai danni del Partito socialista (PS) - per latro dato più che previsto - e i Verdi-liberali che strappano una poltrona al Partito popolare democratico (PPD). In base ai risultati di tutti i circoli elettorali, l'Unione democratica di centro, esclusa dal 1990 dalla stanza dei bottoni, rimane ancora una volta a guardare. Con 6 poltrone su 9 (3 PS, 2 Verdi, 1 Lista alternativa), la maggioranza rosso-verde all'interno dell'esecutivo cittadino rimane invariata. Sull'altro lato dello scacchiere politico, il PLR riconferma i suoi 2 seggi, mentre la poltrona del PPD passa ai Verdi-liberali. Dopo l'abbandono a sorpresa, a meno di un mese dall'appuntamento elettorale, della municipale socialista uscente Claudia Nielsen (sanità), il PS perde come previsto il suo quarto seggio. I Verdi riconquistano però comodamente il secondo seggio andato quattro anni fa al PLR. Ecco gli eletti Nell'ordine vengono riconfermati Corine Mauch (63'139 schede), davanti ad altri tre uscenti: il Verde Daniel Leupi (finanze, 59'082 schede), e i due socialisti André Odermatt (costruzioni, 57'969 schede) e Raphael Golta (opere sociali, 56'572 schede). Al quinto posto si piazza la capogruppo dei Verdi in consiglio comunale Karin Sutter Rykart (49'285 schede) che supera due municipali uscenti: il rappresentante della Lista alternativa (AL) Richard Wolff (polizia, 48'311) e il PLR Filippo Leutenegger (opere pubbliche, 44'358 schede). L'ex giornalista ed ex consigliere nazionale Filippo Leutenegger fallisce per la seconda volta anche nel tentativo di conquistare la poltrona di sindaco: nello scontro diretto, la sindaca uscente Corine Mauch ottiene quasi il doppio dei voti di Leutenegger. All'ottavo e nono posto si registrano le "new entry", il Verde-liberale Andreas Hauri (36'058 schede) e il PLR Michael Baumer (33'033 schede). Baumer supera di un migliaio di schede la maggioranza assoluta richiesta e riesce così a riconfermare il secondo seggio liberale-radicale appartenuto al responsabile uscente delle aziende municipalizzate Andres Türler, che non si è ricandidato. Il candidato Verde-liberale "eredita" invece la poltrona del PPD Gerold Lauber (scuola e sport), che aveva pure da tempo annunciato la sua non ricandidatura.