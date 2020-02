Ora il segretario di La République En Marche!, Stanislas Guerini, dovrà riunire l'esecutivo del partito per discutere i possibili nuovi candidati alle elezioni municipali parigine che si terranno il 15 marzo (secondo turno 22 marzo). È comunque già in corsa un altro deputato macroniano, il noto matematico Cedric Villani, che si è candidato contro il volere dei vertici del partito che per rappresaglia lo hanno espulso.

Scandalo sessuale, abbandona il candidato sindaco di Macron 14 febbraio 2020 - 21:55 Un video a luci rosse costringe Benjamin Griveaux, già portavoce del governo francese, a ritirarsi dalla corsa a Parigi per il ruolo di sindaco. Il candidato del partito di Emmanuel Macron cade per colpa di un filmino da lui stesso girato e inviato ad una donna e ora pubblicato in rete. Il filmato ha cominciato a girare sul web mercoledì sera pubblicato all'artista russo Piotr Pavlenski. L'artista russo, rifugiato in Francia, ha raccontato al quotidiano Libération di aver avuto quel video da una "fonte" che aveva una relazione consensuale con il candidato sindaco della "République En Marche!". Pavlenski ha precisato che con la pubblicazione del video ha voluto "denunciare l'ipocrisia" del candidato sindaco fedelissimo di Macron. "Attacco ignobile" "Un sito internet e i social media hanno pubblicato attacchi ignobili alla mia vita privata", ha dichiarato Benjamin Griveaux, spiegando di aver deciso di ritirare la sua candidatura perché non vuole "esporre la mia famiglia e me stesso ad altri attacchi, dal momento che tutto è permesso". Dimessosi dall'incarico ministeriale lo scorso anno per la candidatura a sindaco della capitale per il partito "En Marche", Griveaux non era riuscito finora ad avere un grande impatto, con i sondaggi che lo davano al terzo posto dopo la sindaca socialista uscente Anne Hidalgo e la sfidante conservatrice Rachida Dati. Nell'annunciare il ritiro della sua candidatura, l'esponente del partito di Macron ha denunciato che "da oltre un anno la mia famiglia ed io siamo oggetto di dichiarazioni diffamatorie, menzogne, voci, attacchi anonimi, diffusione di conversazioni private e minacce di morte". "Come se questo non fosse bastato, mercoledì è stato raggiunto un nuovo livello", ha detto ancora. Nuovo candidato? Ora il segretario di La République En Marche!, Stanislas Guerini, dovrà riunire l'esecutivo del partito per discutere i possibili nuovi candidati alle elezioni municipali parigine che si terranno il 15 marzo (secondo turno 22 marzo). È comunque già in corsa un altro deputato macroniano, il noto matematico Cedric Villani, che si è candidato contro il volere dei vertici del partito che per rappresaglia lo hanno espulso.