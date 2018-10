Ma perché in Svizzera la sostituzione di un ministro assume una tale importanza? In questo articolo pubblicato prima dell'ultima elezione in Consiglio federale – quella che ha visto uscire vincitore il ticinese Ignazio Cassis – vi spieghiamo alcune particolarità del sistema politico svizzero e del suo governo collegiale.

Il prossimo 5 dicembre le due camere del Parlamento dovranno anche eleggere il successore della popolare democratica (centro) Doris Leuthard. In lizza vi sono per ora la vallesana Viola Amherd, la cui candidatura è stata ufficializzata proprio martedì, la basilese Elisabeth Schneider-Schneiter, l'urana Heidi Zgraggen e lo zughese Peter Hegglin.

In questi giorni si sta chiudendo il cerchio delle candidature alla successione in Consiglio federale di Johann Schneider-Ammann e Doris Leuthard.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Successioni nel Governo federale, i giochi si fanno seri 24 ottobre 2018 - 21:06 In questi giorni si sta chiudendo il cerchio delle candidature alla successione in Consiglio federale di Johann Schneider-Ammann e Doris Leuthard. Le speculazioni sui papabili che potrebbero prendere il posto dei due uscenti sono iniziate poche ore dopo l'annuncio delle loro dimissioni. Per la successione del liberale radicale (destra) Johann Schneider-Ammann circolano tre nomi. Il più accreditato è quello della 'senatrice' sangallese Karin Keller-Sutter, già candidata nel 2010. A sfidarla ci sono due uomini, Hans Wicki, proveniente dal cantone Nidvaldo, e Christian Amsler, originario del cantone Sciaffusa. Il prossimo 5 dicembre le due camere del Parlamento dovranno anche eleggere il successore della popolare democratica (centro) Doris Leuthard. In lizza vi sono per ora la vallesana Viola Amherd, la cui candidatura è stata ufficializzata proprio martedì, la basilese Elisabeth Schneider-Schneiter, l'urana Heidi Zgraggen e lo zughese Peter Hegglin. Ma perché in Svizzera la sostituzione di un ministro assume una tale importanza? In questo articolo pubblicato prima dell'ultima elezione in Consiglio federale – quella che ha visto uscire vincitore il ticinese Ignazio Cassis – vi spieghiamo alcune particolarità del sistema politico svizzero e del suo governo collegiale.