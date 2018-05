Viene comunque sorpassato il Movimento 5 Stelle (M5S) che registra un clamoroso "flop", passando in due mesi dal 24,56% ottenuto alla Camera, al 7,10% delle regionali. Il M5S crolla al quarto posto tra i partiti, scavalcato da Forza Italia (Fi) con il 12,08%, in salita di due punti rispetto alle politiche (10,74%).

La Lega stravince in Friuli 30 aprile 2018 - 17:30 La Lega aumenta ulteriormente il proprio primato tra i partiti in Friuli Venezia Giulia, sfiorando alle elezioni regionali il 35% dei consensi, crescendo ancora rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo, dove era già risultata il primo partito con il 26% circa. Eletto presidente della regione Massimiliano Fedriga candidato leghista del centrodestra. A scrutinio praticamente definitivo (quando su 1'369 sezioni ne sono state scrutinate 1'368), Massimiliano Fedriga (centrodestra) stravince le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, con il 57,10% delle preferenze. Secondo Sergio Bolzonello (centrosinistra) con il 26,83%. Terzo Alessandro Fraleoni Morgera (M5S) con l'11,67% (M5S), quarto Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) con il 4,40%. Lega primo partito Si allarga la "forbice" con il Partito democratico (Pd) italiano, che risulta il secondo partito in regione ma scende di un paio di punti percentuali, al 18,1% dei consensi rispetto al 20% circa delle Politiche. Viene comunque sorpassato il Movimento 5 Stelle (M5S) che registra un clamoroso "flop", passando in due mesi dal 24,56% ottenuto alla Camera, al 7,10% delle regionali. Il M5S crolla al quarto posto tra i partiti, scavalcato da Forza Italia (Fi) con il 12,08%, in salita di due punti rispetto alle politiche (10,74%). Confronto con il 2013 Rispetto alle elezioni regionali del 2013 il panorama politico del Friuli Venezia Giulia risulta nettamente ribaltato a favore del centrodestra, con un balzo di oltre 26 punti percentuali della Lega, che 5 anni fa aveva racimolato un misero 8,28%. Cala ma senza crollare il Pd, che nel 2013 era il primo partito con il 26,84% e oggi risulta secondo scendendo di 8 punti percentuali. Scende di 8 punti anche Fi, che nel 2013 aveva raccolto il 20,05 dei consensi come Popolo della Libertà. Per i Cinquestelle la competizione regionale segna l'ennesimo divario negativo rispetto alle elezioni politiche: anche cinque anni fa i grillini raccolsero il 13,75% due mesi dopo essere risultati il primo partito con il 27,23%.