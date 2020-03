Prosegue il drastico crollo del traffico aereo nei cieli europei a causa delle restrizioni senza precedenti imposte in Europa per limitare l'epidemia di coronavirus. Domenica hanno volato appena 3.352 velivoli, l'88% in meno rispetto a un anno fa.

Le restrizioni ai voli e la riduzione della domanda significano che non c'è quasi attività sul trasporto passeggeri.

(Keystone / Michael Kappeler)

"Questo significa che ci sono stati oltre 24'000 voli in meno", ha comunicato su Twitter Eamonn Brennan, direttore generale di Eurocontrol, l'organizzazione intergovernativa che coordina il controllo del traffico aereo a livello europeo.

dossier Coronavirus in Svizzera Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

In una settimana, i voli nei cieli europei sono calati da 7.536 a 3.352, con una diminuzione rispetto a un anno fa che è scivolata di oltre 15 punti percentuali, dal 71,7% all'88%.

Brennan ha fornito un aggiornamento anche sul traffico aereo da e per gli Stati Uniti. Domenica il calo è stato del 73%, ma fra i voli rimanenti sono contati anche i cargo per il trasporto merci.

Compagnie aeree a rischio fallimento

"Le compagnie aeree stanno lottando per la sopravvivenza in ogni angolo del mondo. Le restrizioni ai voli e la riduzione della domanda significano che, a parte il cargo, non c'è quasi attività sul trasporto passeggeri. Per le compagnie ora è l'apocalisse.

E per i governi c'è una piccola finestra che si restringe per fornire un supporto finanziario di salvataggio per evitare che una crisi finanziaria chiuda il settore". Lo afferma il direttore generale dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) Alexandre de Juniac in una nota.

"Non sembrava possibile, ma in pochi giorni la crisi per le compagnie aeree è peggiorata in modo drammatico. Siamo al 100% a fianco dei governi sulle misure per rallentare la diffusione del Covid 19. Ma abbiamo bisogno che capiscano che senza un aiuto urgente, molte compagnie non riusciranno a riprendersi.

Se non si agisce subito questa crisi rischia di diventare più lunga e dolorosa", afferma de Juniac, sottolineando che "circa 2,7 milioni di posti di lavoro nel settore sono a rischio".



Ecco il servizio del telegiornale.

rei L'aviazione civile mondiale vicina al tracollo

