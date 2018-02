Diritto d'autore

Figli violenti contro i genitori, come affrontare il problema? 05 febbraio 2018 - 20:37 La violenza dei ragazzi nei confronti dei propri genitori è un fenomeno che sembrerebbe in aumento in Svizzera. Alcuni servizi per famiglie hanno cominciato a sviluppare dei modelli per farvi fronte. Un esempio nel servizio della Radiotelevisione svizzera. Non esistono studi sulla diffusione del fenomeno della violenza dei figli nei confronti dei propri genitori ma, secondo lo psicologo della gioventù Matthias Vogt, gli atteggiamenti minacciosi sono sempre più frequenti. Rimangano rari i casi dove si sfocia nella violenza fisica. Tuttavia molti genitori sono portati all'esasperazione da insulti e minacce. Molto spesso il problema non viene affrontato poiché per molte persone rimane impossibile superare un certo senso di vergogna. Riuscire a chiedere aiuto rimane quindi il passo più difficile. La consulente del servizio zurighese per genitori in difficoltà Elternnotruf, Britta Went, ha sviluppato un modello per far fronte al fenomeno, un sistema che si concentra principalmente sul ristabilire una comunicazione tra genitori e figli. Il servizio tratta una 30 di questi casi ogni anno.