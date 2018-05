La glorificazione dell'Impero ottomano (in campo a Gallipoli contro le truppe franco-britanniche) e gli slogan in favore della patria declamati dai ragazzi non hanno trovato il consenso di tutti.

Le lezioni si svolgerebbero durante il fine settimana e sarebbero facoltative ma c'è chi le ritiene preoccupanti. "Credo che dovrebbero essere le comunità turche stesse a decidere come vogliono affrontare il tema della propria identità, come la vogliono costruire", ha detto alla Radiotelevisione svizzera l'islamologo Reinhard Schulze. "Che ciò avvenga invece attraverso il governo turco per me è problematico, anche se qui parliamo solo di corsi rivolti ai bambini".

Nell'ambito di un programma educativo ad ampia scala, lo Stato turco vuole offrire dei corsi di lingua, religione e cultura turca in Svizzera. Lo rileva il settimanale elvetico SonntagsBlickLink esterno . I nuovi corsi non hanno nulla a che vedere con quelli di "lingua e cultura d'origine" (Lco) che già ora si tengono per i figli di immigrati, inquadrati nell'offerta scolastica svizzera e che sottostanno al controllo dei cantoni (vedi riquadro in basso).

Ankara vorrebbe estendere la sua influenza sugli alunni di origine turca in Europa tramite corsi scolastici in diversi paesi tra cui la Svizzera, secondo quanto riportato dal settimanale SonntagsBlick.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

A scuola da Erdogan? 14 maggio 2018 - 09:27 Ankara vorrebbe estendere la sua influenza sugli alunni di origine turca in Europa tramite corsi scolastici in diversi paesi tra cui la Svizzera, secondo quanto riportato dal settimanale SonntagsBlick. Nell'ambito di un programma educativo ad ampia scala, lo Stato turco vuole offrire dei corsi di lingua, religione e cultura turca in Svizzera. Lo rileva il settimanale elvetico SonntagsBlick. I nuovi corsi non hanno nulla a che vedere con quelli di "lingua e cultura d'origine" (Lco) che già ora si tengono per i figli di immigrati, inquadrati nell'offerta scolastica svizzera e che sottostanno al controllo dei cantoni (vedi riquadro in basso). Sul sito del ministero degli affari esteri di Ankara la nuova offerta è pubblicizzata da un mese. "Il progetto serve a mantenere l'identità, la cultura e i valori dei concittadini che vivono all'estero per permettere loro di diventare cittadini attivi e mantenere i contatti con la madre patria". Nel 2016, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan aveva ordinato la chiusura delle scuole legate al suo rivale in esilio Fetullah Gülen e si ritiene che stia cercando di riempire il vuoto lasciato. Le lezioni si svolgerebbero durante il fine settimana e sarebbero facoltative ma c'è chi le ritiene preoccupanti. "Credo che dovrebbero essere le comunità turche stesse a decidere come vogliono affrontare il tema della propria identità, come la vogliono costruire", ha detto alla Radiotelevisione svizzera l'islamologo Reinhard Schulze. "Che ciò avvenga invece attraverso il governo turco per me è problematico, anche se qui parliamo solo di corsi rivolti ai bambini". Gli fa eco la parlamentare elvetica di origini turche Sibel Arslan, la quale teme che un'offerta scolastica che contempla solo la visione dello Stato turco porterà all'esclusione di chi questa visione non la condivide. Gallipoli rivisitata Anche nell'ambito dei corsi di "Lingua e cultura d'origine" (Lco) la propaganda turca fa discutere. L'ultima polemica è sorta in seguito alla rappresentazione teatrale di alcuni alunni turchi a Utwil, nel cantone Turgovia. Gli allievi hanno proposto una rivisitazione della battaglia di Gallipoli, nel 1915. La glorificazione dell'Impero ottomano (in campo a Gallipoli contro le truppe franco-britanniche) e gli slogan in favore della patria declamati dai ragazzi non hanno trovato il consenso di tutti. Prossimamente la Conferenza svizzera dei direttori cantonali esaminerà più da vicino la questione, ha detto la sua presidente Silvia Steiner che ha sottolineato come una rappresentazione fatta nell'ambito dei corsi Lco "avrebbe dovuto essere politicamente e confessionalmente neutra".