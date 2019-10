Fondata nel 1919, la Scuola svizzera di Milano compie 100 anni. Ancora oggi è una piccola enclave col ruolo di ambasciatore nel cuore del capoluogo lombardo. Per questo importante anniversario presente anche il consigliere federale Alain Berset.

(tvsvizzera)

La Scuola Svizzera di Milano è una delle diciotto scuole svizzere all'estero monitorate direttamente dal Dipartimento federale degli Interni di Berna. L’istituto è legalmente riconosciuto dalle autorità italiane.



La scuola ospita oggi 380 studenti di diverse nazionalità (solo il 30% ha passaporto svizzero), che la rendono a tutti gli effetti una scuola internazionale. Rappresenta un’eccellenza per le caratteristiche di didattica innovativa e per l’insegnamento delle lingue straniere e in particolare del tedesco. Un unicum tra le scuole internazionali a Milano.



Il bilinguismo è alla base del percorso scolastico e dell'insegnamento. Da sempre punto di riferimento nel sistema scolastico locale, in questi anni la scuola ha accompagnato la storia di Milano , una piccola enclave col ruolo di ambasciatore come come sottolinea il capo del Dipartimento federale degli Interni Alain Berset: “Certamente, penso per l'eccellenza della formazione svizzera ma in fondo anche per relazioni fra i due paesi , soprattutto fra le persone, Svizzera e Italia hanno moltissimi contatti , esiste una lunga tradizione in questo senso, anche per gli scambi culturali.”

cuola La scuola svizzera di Milano compie 100 anni.

tvsvizzera.it/fra con RSI

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.