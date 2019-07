Tra le novità di un festival che vuole mantenere un contatto con tutte le generazioni, c'è il campus del cinema allestito alla ex caserma di Losone, che ospiterà alloggi e attività didattiche per 200 giovani cineasti, professionisti e studenti di cinema da tutto il mondo.

Il programmaLink esterno della Piazza Grande, "sala all'aperto" da 8'000 spettatori che col suo schermo da 26 metri per 14 caratterizza Locarno, esplorerà tutti i generi dal thriller alla commedia romantica e include l'ultimo film di Quentin Tarantino 'Once upon a time in Hollywood' in prima svizzera.

L'attrice doppio premio oscar Hilary Swank sarà tra gli ospiti del Locarno Film Festival. Il programma della 72esima edizione della rassegna cinematografica, la prima diretta dalla francese Lili Hinstin, è stato presentato mercoledì a Berna. Sempre in equilibrio tra grandi nomi e registi emergenti, grande pubblico e cinema d'autore, quest'anno il Festival inaugurerà un campus per giovani cineasti e studenti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Locarno Film Festival, svelato il programma 17 luglio 2019 - 21:40 L'attrice doppio premio oscar Hilary Swank sarà tra gli ospiti del Locarno Film Festival. Il programma della 72esima edizione della rassegna cinematografica, la prima diretta dalla francese Lili Hinstin, è stato presentato mercoledì a Berna. Sempre in equilibrio tra grandi nomi e registi emergenti, grande pubblico e cinema d'autore, quest'anno il Festival inaugurerà un campus per giovani cineasti e studenti. "Vorrei che fosse un Festival pieno di riflessione ", nel quale "le persone possano parlare dei film, e credo che tutti i film che abbiamo scelto sono forti". È con un auspicio ma anche con convinzione, che la neodirettrice artistica anticipato pellicole e ospiti della rassegna in programma dal 7 al 17 agosto. Il programma della Piazza Grande, "sala all'aperto" da 8'000 spettatori che col suo schermo da 26 metri per 14 caratterizza Locarno, esplorerà tutti i generi dal thriller alla commedia romantica e include l'ultimo film di Quentin Tarantino 'Once upon a time in Hollywood' in prima svizzera. A ricevere il Pardo alla carriera sarà Fredi Murer, uno dei massimi registi del cinema svizzero, mentre a Hillary Swank sarà conferito il Leopard Club Award. Il 'Base camp' Tra le novità di un festival che vuole mantenere un contatto con tutte le generazioni, c'è il campus del cinema allestito alla ex caserma di Losone, che ospiterà alloggi e attività didattiche per 200 giovani cineasti, professionisti e studenti di cinema da tutto il mondo. In Concorso internazionale, anche molti giovani autori.