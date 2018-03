Ma avevano comunque rilevato che il regime autorizzativo introdotto dal Ticino, giustificato con la necessità di prevenire fenomeni di concorrenza sleale e di garantire la qualità del lavoro nel settore dell’artigianato, non può in nessun caso - anche in base al principio di proporzionalità - apportare delle restrizioni alla libertà economica.

Già in novembre la corte amministrativa cantonale aveva dato ragione a una ditta ticinese che aveva denunciato la legge sugli artigiani. In quel caso i giudici non si erano pronunciati sulla compatibilità delle disposizioni contestate con le norme sul mercato interno, che non erano oggetto del ricorso.

Si fa sempre più complicata la situazione per l’albo degli artigiani in Ticino, adottato dall’intero parlamento cantonale nel marzo 2015 allo scopo di frenare l’ingresso dei cosiddetti padroncini italiani.

