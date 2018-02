Diritto d'autore

La casa interamente riciclata e riciclabile 10 febbraio 2018 - 17:40 È stato inaugurato a Dübendorf un appartamento costruito con materiali riciclati e riutilizzabili. Servirà agli esperti dell'Istituto federale di ricerca sui materiali (Empa) come base di studio di un'edilizia più ecosostenibile. La particolare abitazione, vicino a Zurigo, non soltanto è stata realizzata con materiale riciclato. Il giorno in cui sarà smantellata, tutto potrà essere riutilizzato per nuove costruzioni. "L'edilizia, si sa, richiede l'impiego di molto materiale", osserva il vicedirettore dell'Empa, Peter Richner. "Pensiamo che solo in Svizzera abbiamo bisogno ogni anno di 55 milioni di tonnellate di materiale da costruzione". Preoccupante, su un pianeta dove la popolazione cresce. "Se allarghiamo il discorso a livello globale, ci rendiamo conto che avremo una richiesta di materiale nell'edilizia alla quale non potremo fare fronte." Ci vivranno due giovani L'unità abitativa è installata in uno speciale edificio modulare, che serve a testare le costruzioni in condizioni reali. Nel modulo vivranno due studenti, che comunicheranno le loro esperienze ai ricercatori. Persino la moquette è riutilizzabile: le fibre possono essere staccate dal loro supporto e reimpiegate. Alcune componenti sono state realizzate con stampanti 3D. Niente colle o silicone Non è solo questione di materiali, più sostenibile deve essere anche l'assemblaggio, come spiega Dirk Hebel, professore all'Istituti di tecnologia di Karlsruhe. "Non possiamo usare colle o silicone, operiamo ad esempio attraverso incastri. Ma come architetti e ingegneri dimostriamo qui che già oggi si può costruire in questo modo sostenibile e senza trascurare la qualità dell'architettura e il comfort".