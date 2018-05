Oggi infatti il 40 per cento delle nuove costruzioni è certificato Minergie mentre un altro 40 per cento rispetta criteri analoghi di efficienza energetica.

Non per Ruedi Kriesi che con un gruppo di architetti, ingegneri e costruttori ha combinato e applicato le tecniche già allora esistenti all’edilizia creando lo standard Minergie.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Casa a impatto zero, i 20 anni del marchio Minergie 30 marzo 2018 - 19:40 Due decenni fa poteva sembrare un’utopia costruire abitazioni senza riscaldamento, con consumi ridottissimi di elettricità e prive di emissioni di anidride carbonica. Non per Ruedi Kriesi che con un gruppo di architetti, ingegneri e costruttori ha combinato e applicato le tecniche già allora esistenti all’edilizia creando lo standard Minergie. Tripli vetri, un cappotto esterno di lana di vetro e soprattutto un sistema di ventilazione interno che consente il recupero del calore dalla cantina sono i capisaldi del nuovo marchio che si è affermato con forza negli anni successivi in Svizzera. Oggi infatti il 40 per cento delle nuove costruzioni è certificato Minergie mentre un altro 40 per cento rispetta criteri analoghi di efficienza energetica. La decina di case edificate nel 1998 a Wädenswil, nel Canton Zurigo, - una delle quali abitate dallo stesso ideatore, sono ancora lì a testimoniare l’origine di un successo. Il confort è garantito e l’ambiente ringrazia.