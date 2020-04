Questi paesi spingono per una mutualizzazione del debito per finanziare il rilancio sperato che i 27 stati membri dell'UE auspicano.

Nel suo rapportoLink esterno , l'Fmi sottolinea come alcuni Paesi siano meglio attrezzati per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia, un riferimento implicito alle divergenze attuali tra due correnti di pensiero in Europa.

Senza sorprese, l'Italia sarebbe colpita in pieno. Le conseguenze economiche si potrebbero tradurre con un calo del Pil del 9,1% nel Paese, dopo la crescita dello 0,3% nel 2019. In Svizzera, il calo previsto dall'Fmi toccherebbe invece il 6%.

Nel 2019, l'economia dei 19 paesi che hanno adottato la moneta unica europea è cresciuta dell'1,2%. Nel 2020, secondo l'Fmi, nella zona euro potrebbe verificarsi un crollo del 7,5%, il più marcato di tutte le regioni mondiali prese in considerazione. Ancora in gennaio, le previsioni per il 2020 stimavano un incremento del Pil dell'1,3%.

