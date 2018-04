I documentari 'AAA Nonni cercasi' di Francesca Luvini, e 'Pensione? No grazie!', di Pierre Bavaud, sono stati trasmessi dalla Radiotelevisione svizzeraLink esterno RSI nel settimanale FalòLink esterno . Ospite in studio Vittoria Cesari Lusso, Professoressa di psicologia e saggista.

Nonni a tempo pieno: è giusto? 08 aprile 2018 - 14:30 Sempre più spesso, ai nonni si chiede di sostituire i genitori che lavorano. Sono ormai indispensabili per l'economia di molte famiglie. Ma è giusto fare tutto questo affidamento su di loro? Vivono più a lungo e sono più sollecitati rispetto alla generazione precedente. Perché spesso, oggi, i giovani genitori lavorano entrambi e i nonni si ritrovano a sostituirli quasi a tempo pieno. I nonni hanno sempre trasmesso esperienza e valori, ma ora sono caricati di altre responsabilità. Così non è raro che in famiglia emergano divergenze o conflitti. Il loro contributo, peraltro, non è solo immateriale: è stimato che il loro lavoro di baby-sitting equivale a 2 miliardi di franchi l'anno. Senza contare le rinunce che l'impegno di nonni può comportare. Compresa l'aspirazione, sempre meno rara, a restare nel mondo del lavoro. Pensione? No, grazie! Jean-Jacques ha fatto l’autista tutta la vita e di smettere di guidare non ha nessuna voglia. Così a 67 anni, una decina di giorni al mese, si mette al volante e porta in giro per la Svizzera delle comitive di turisti. Danielle ha sempre lavorato nella ristorazione; un’attività faticosa, eppure a 74 anni non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Per loro, come per molte altre persone della loro età, continuare a lavorare è un piacere, un modo di mantenere dei rapporti sociali, di arrotondare le entrate e di dare un senso alla vita. I documentari 'AAA Nonni cercasi' di Francesca Luvini, e 'Pensione? No grazie!', di Pierre Bavaud, sono stati trasmessi dalla Radiotelevisione svizzera RSI nel settimanale Falò. Ospite in studio Vittoria Cesari Lusso, Professoressa di psicologia e saggista.