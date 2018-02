Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Compie 75 anni l'Aiuto svizzero alla montagna 01 febbraio 2018 - 20:55 Compie 75 anni l'Aiuto svizzero alla Montagna, fondazione che sostiene l'economia delle regioni discoste del Paese, per contrastarne lo spopolamento. Vive di donazioni private e nel solo 2017 ha co-finanziato 490 progetti. Aiutare i montanari a mantenere la loro autonomia economica per scongiurarne l'esodo, e se possibile creare nuovi posti di lavoro per ripopolare la montagna. Con questo spirito, dal 1943, Schweizer berghilfe ha sostenuto oltre 25 mila progetti con circa 700 milioni di franchi. Progetti che si sono evoluti insieme alla società, come spiega Eva Jaisli, del consiglio di Fondazione. "La tecnologia è arrivata anche sugli alpeggi, per cui finanziamo ad esempio la creazione di piattaforme grazie alle quali i contadini possono vendere i loro prodotti su internet, restando in montagna ma raggiungendo tutta la Svizzera e anche l'estero". Per segnare la ricorrenza, la Posta svizzera ha emesso un francobollo speciale, disegnato dall'illustratrice vallesana Barbara Seiler e presentato giovedì a Zurigo. La giovane ha scelto il simbolo del ponte, per sottolineare la solidarietà tra la Svizzera urbana e le regioni discoste. Del resto, anche nel 2017 gli svizzeri hanno mostrato di avere a cuore il futuro delle popolazioni di montagna, donando oltre 31 milioni di franchi. La Fondazione, finanziata esclusivamente da donazioni di privati, ha sostenuto 490 programmi in molti ambiti: agricoltura, selvicoltura, turismo, educazione, energia, commercio e salute. Furono diverse organizzazioni svizzere d'utilità pubblica, a indire per la prima volta nel 1943 una colletta sotto la bandiera 'Berghilfe', "aiuto alla montagna", registrata come associazione nel 1953. Dal 1978, dei volontari esperti effettuano sul posto un esame minuzioso dei progetti, per garantire l'uso efficace dei doni. Nel 2005 l'Aiuto svizzero alla montagna ha trasferito le sue attività alla Fondazione.