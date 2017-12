Diritto d'autore

Rapina a mano armata a Ponte Chiasso 19 novembre 2017 - 12:50 Due malviventi entrambi armati di pistola hanno fatto irruzione nel tardo pomeriggio di sabato nel bar Principi di Via Bellinzona a Ponte Chiasso (Como), a poche centinaia di metri dalla dogana. Al momento della rapina nel locale c’erano una decina di clienti, fra i quali anche alcuni ticinesi. Dopo aver minacciato i presenti, i due hanno colpito il titolare e spintonato a terra il padre 84enne per poi farsi consegnare l’incasso: un bottino di circa 2mila euro. Si sono in seguito dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’anziano è stato soccorso e portato all’ospedale a causa delle contusioni riportate nella caduta; anche la moglie, 82enne, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant’Anna a causa di un malore. Sono in seguito stati dimessi. La polizia ha avviato un’inchiesta.