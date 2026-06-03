Drone ucraino contro autobus russo, sette morti e 11 feriti

Keystone-SDA

Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, hanno riferito dalle autorità della regione di Donetsk, in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco.

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(Keystone-ATS) “A Yenakiyevo, un drone ha colpito un autobus che collegava Mosca a Simferopol; secondo le prime informazioni, sette civili sono stati uccisi. Altre undici persone hanno riportato ferite di varia gravità e stanno ricevendo le cure necessarie”, ha scritto Denis Pushilin, capo dell’amministrazione locale istituita dalla Russia, su Telegram.

Intanto l'”Ukrainska Pravda”, citando il governatore della Regione di Leningrado Alexander Drozdenko, scrive che a seguito di un attacco da parte di decine di droni è scoppiato un incendio a San Pietroburgo. Successivamente, il canale Telegram Astra ha confermato che il più grande complesso di raffinazione petrolifera della Russia nord-occidentale, la JSC “Petersburg Oil Terminal”, è in fiamme.

Secondo quanto riportato dai media e da personalità pubbliche russe, oggi prenderà il via a San Pietroburgo il Forum economico internazionale (Spief), a cui è previsto l’arrivo di numerosi imprenditori stranieri.

I media russi riferiscono anche che lo stabilimento Progress, che produce apparecchiature per sistemi di controllo per l’aviazione e la tecnologia missilistica, è stato attaccato e sta bruciando a Michurinsk, nell’oblast’ di Tambov, riporta ancora l'”Ukrainska Pravda”.

Secondo il Ministero della difesa russo, 354 droni ucraini sono stati abbattuti nella notte sul territorio russo. Gli aeroporti di Mosca e Leningrado hanno temporaneamnte sospeso le operazioni.