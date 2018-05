Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Frana in Val Vigezzo, muoiono due persone 01 aprile 2018 - 19:11 Un'automobile con a bordo due persone è stata travolta domenica pomeriggio da una frana caduta sulla statale 337, al confine tra l'Ossola e la Svizzera. Lo scoscendimento si è verificato all'altezza di Meis, frazione del comune di Re, non lontano dal confine di Ponte Ribellasca. Le due persone che si trovavano nell'auto travolta dai massi sono rimaste uccise, stando a quanto indicato alla Radiotelevisione svizzera dalla polizia stradale di Domodossola. Sul luogo del disastro è stato trovato il documento di una donna svizzera, secondo il quotidiano La Stampa. Si presume quindi che l'autovettura fosse appena entrata in Italia. Per sgomberare la strada saranno necessarie molte ore. Dei massi sono precipitati anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina, che collega Domodossola a Locarno. La linea è stata chiusa da Camedo e le ferrovie hanno messo a disposizione dei bus sostitutivi, che passeranno dalla strada del lago.