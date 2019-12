Secondo l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), attualmente nella regione di Andermatt c'è un pericolo di grado 3, ovvero marcato. In tali condizioni valanghe possono staccarsi già in seguito al passaggio di un singolo sciatore e raggiungere dimensioni pericolosamente grandi.

In una conferenza stampa indetta alle 16, la polizia urana ha indicato di non sapere se vi siano ancora delle persone sotto la valanga. Tuttavia – ha precisato il comandante Reto Pfister – "al momento non ci sono segnalazioni di scomparsa". Le ricerche proseguiranno fino a quando tutta l'area sarà stata ispezionata.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale in elicottero.

Valanga su una pista di sci ad Andermatt 26 dicembre 2019 - 17:25 Una slavina si è staccata giovedì mattina nel comprensorio sciistico di Andermatt, nel cantone Uri. Sei sciatori sono stati travolti e due hanno riportato ferite leggere. I soccorritori hanno estratto sei persone dalla valanga che ha investito una pista ad Andermatt. Due sciatori hanno riportato ferite leggere e sono stati elitrasportati in ospedale; altri quattro sono rimasti illesi. La slavina, lunga 300 metri e larga 60, si è staccata verso le 10:50 nella zona Oberalp/Felli. Sul posto sono intervenuti una sessantina di soccorritori, coadiuvati da elicotteri e da cinque cani. In una conferenza stampa indetta alle 16, la polizia urana ha indicato di non sapere se vi siano ancora delle persone sotto la valanga. Tuttavia – ha precisato il comandante Reto Pfister – "al momento non ci sono segnalazioni di scomparsa". Le ricerche proseguiranno fino a quando tutta l'area sarà stata ispezionata. Secondo l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), attualmente nella regione di Andermatt c'è un pericolo di grado 3, ovvero marcato. In tali condizioni valanghe possono staccarsi già in seguito al passaggio di un singolo sciatore e raggiungere dimensioni pericolosamente grandi. Le immagini della valanga: