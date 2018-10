Questo contenuto è stato pubblicato il 2 ottobre 2018 19.12 02 ottobre 2018 - 19:12

(1) Eleggere due donne in governo a dicembre?

L'imminente scossone nel governo federale, che a fine anno cambierà due dei sette consiglieri federali, potrebbe subire una modifica nella rappresentanza di genere, o almeno così si augura la ministra Simonetta Sommaruga.

La direttrice del Dipartimento di giustizia e polizia si è infatti detta favorevole all'elezione in governo di due donne, dopo le dimissioni annunciate la settimana scorsa da Johann-Schneider Ammann e Doris Leuthard.

La quota femminile in Consiglio federale si è infatti ridotta a due rappresentanti e questo aspetto potrebbe condizionare profondamente l'orientamento dell'Assemblea federale nel corso dell'elezione di dicembre.

Non si tratta di decidere se le donne siano migliori o peggiori degli uomini, ha affermato Simonetta Sommaruga in un'intervista al Tages-Anzeger, ma si tratta di fare in modo che il governo rappresenti la popolazione elvetica che per metà è appunto costituita dall'universo femminile. L'eventualità che non venga eletta nessuna donna, ha continuato la consigliera federale socialista, "non sarebbe una buona cosa"

In proposito va ricordato che per un breve periodo - dall'entrata in carica della stessa Simonetta Sommaruga nel novembre del 2010 e le dimissioni di Micheline Calmy-Rey alla fine del 2011 - le donne sono stare addirittura, con quattro rappresentanti su sette (comprese Eveline Widmer-Schlumpf e Doris Leuthard), maggioranza nell'esecutivo a Berna.

È comunque quasi certo, visto l'attuale ridotto numero di rappresentanti femminili, che almeno il posto liberatosi con l'uscente Doris Leuthard sarà coperto da una donna. Per la distribuzione dei rispettivi dipartimento occorrerà poi attendere le decisioni della stessa compagine governativa che in materia è, come noto, sovrana.

tvsvizzera/spal con RSI (Tg del 2.10.2018)

