Neve a Roma, poco caos e tanta meraviglia 26 febbraio 2018 - 21:25 Scuole chiuse e disagi a Roma, che si è svegliata lunedì al freddo e sotto la neve. Nulla a che vedere, però, con il caos generato dall'ultima nevicata nella capitale italiana del febbraio 2012, che ebbe ripercussioni politiche. I ritardi ai treni e i disagi al traffico si sono concentrati nelle prime ore del mattino. Non manca, del resto, chi ha apprezzato la nevicata: soprattutto turisti, ma anche romani che si sono potuti permettere una passeggiata in una città insolitamente bianca e ovattata. Qualcuno ne ha persino approfittato per praticare snowboard e altri sport più o meno olimpici. Nel video, le immagini proposte dal Telegiornale della Radiotelevisione svizzera.