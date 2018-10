La cancelliera ha inoltre spiegato di aver deciso di non ricandidarsi come presidente della Cdu prima della pausa estiva.

Angela Merkel lascia la politica 29 ottobre 2018 - 21:10 La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato lunedì che lascerà la politica al termine del suo mandato. Una scelta resa pubblica dopo che domenica, alle elezioni in Assia, la sua Unione cristiano democratica (Cdu) ha incassato il peggior risultato dal 1966. "Non sono nata cancelliera e non l'ho mai dimenticato, ma oggi è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo", ha dichiarato Merkel dalla sede del partito a Berlino. La 64enne ha annunciato che non si ricandiderà alla presidenza nel partito al prossimo Congresso della Cdu di dicembre né all'incarico di cancelliera nel 2021. Per nessuna ragione Uscirà dal Bundestag alla fine della legislatura in corso. "Non voglio più ricoprire incarichi politici", ha detto. Anche se il governo attuale cadesse per il ritiro della Spd, Merkel non si ricandiderebbe: "questo lo escludo", ha confermato rispondendo a una domanda dei giornalisti. La cancelliera ha inoltre spiegato di aver deciso di non ricandidarsi come presidente della Cdu prima della pausa estiva.