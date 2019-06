"Queste persone vogliono spingermi in una guerra, ed è ripugnante", avrebbe confidato il presidente americano in un incontro privato parlando dei suoi più stretti consiglieri. Un colloquio riportato dal Wall Street Journal che sembra la spia di una presa di distanza del tycoon dai falchi guidati dal consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, da sempre fautore di un cambiamento di regime a Teheran.

Lo ha scritto su Twitter il portavoce del mistero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi. Il presidente iraniano Hassan Rohani, in un incontro con i suoi ministri in diretta tv, ha da parte sua affermato: "mentre fate appelli ai negoziati, cercate di sanzionare il ministro degli Esteri? È evidente che state mentendo" sulla vostra intenzione di trattare con l'Iran.

"Imporre sanzioni sterili contro la Guida suprema dell'Iran (l'ayatollah Ali Khamenei) e il capo della diplomazia iraniana (Mohammad Javad Zarif) significa la chiusura in modo permanente della via della diplomazia con l'amministrazione Trump".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'Iran chiude la via diplomatica 25 giugno 2019 - 14:31 "Imporre sanzioni sterili contro la Guida suprema dell'Iran (l'ayatollah Ali Khamenei) e il capo della diplomazia iraniana (Mohammad Javad Zarif) significa la chiusura in modo permanente della via della diplomazia con l'amministrazione Trump". Lo ha scritto su Twitter il portavoce del mistero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi. Il presidente iraniano Hassan Rohani, in un incontro con i suoi ministri in diretta tv, ha da parte sua affermato: "mentre fate appelli ai negoziati, cercate di sanzionare il ministro degli Esteri? È evidente che state mentendo" sulla vostra intenzione di trattare con l'Iran. La Casa Bianca è "afflitta da ritardo mentale". Così infine ha infine concluso il presidente iraniano Hassan Rohani. L'Onu lancia un appello al dialogo Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha chiesto di porre fine alle tensioni nel Golfo e ha lanciato un appello al dialogo. In una dichiarazione al termine della riunione sull'Iran, i Quindici hanno "chiesto alle parti e a tutti i paesi nella regione di esercitare la massima moderazione", sottolineando che le "differenze devono essere risolte attraverso il dialogo e pacificamente". Inoltre, hanno condannato l'attacco alle petroliere, che rappresenta una seria minaccia sulla navigazione marittima. Sanzioni USA Lunedì Donald Trump ha infatti messo nel mirino delle nuove sanzioni Usa all'Iran l'ayatollah Ali Khamenei, visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e il vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con l'attuale Casa Bianca. "Queste persone vogliono spingermi in una guerra, ed è ripugnante", avrebbe confidato il presidente americano in un incontro privato parlando dei suoi più stretti consiglieri. Un colloquio riportato dal Wall Street Journal che sembra la spia di una presa di distanza del tycoon dai falchi guidati dal consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, da sempre fautore di un cambiamento di regime a Teheran. Trump è quindi determinato a proseguire sulla strada delle sanzioni economiche e finanziarie che hanno già stremato l'economia iraniana, colpendo soprattutto le esportazioni di petrolio. Ed è convinto che alla fine questa pressione porterà la leadership della Repubblica Islamica a dialogare e a scendere a patti con l'amministrazione americana.