Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Accoglienza trionfale per Roger Federer 30 gennaio 2018 - 19:27 Alle 12h52 Roger Federer, dopo il lungo viaggio che lo ha portato dall'Austalia a Zurigo è entrato nella hall degli arrivi dell'aeroporto svizzero accolto da una folla festante. Il 36enne renano è apparso piuttosto rilassato nonostante il lungo viaggio dall'Australia e sul suo viso si poteva ancora leggere la soddisfazione per l'impresa compiuta. Come sua consuetudine si è concesso alle numerose interviste, alla firma di autografi e agli immancabili selfie. Dopo aver ringraziato la folla, ha pure dichiarato di non sapere ancora bene come proseguirà la sua stagione: "Ne discuterò nei prossimi giorni con il mio preparatore fisico Pierre Paganini, Severin Lüthi, Ivan Ljubicic e mia moglie, poi deciderò".