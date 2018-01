Diritto d'autore

La Francia vuole la baguette nel patrimonio Unesco 13 gennaio 2018 - 13:07 La baguette come la pizza. I fornai francesi intendono far inserire il famoso filone di pane nel patrimonio mondiale dell'Unesco, dopo che lo scorso dicembre l'agenzia dell'Onu ha riconosciuto l'arte del pizzaiolo patrimonio dell'umanità. Un'idea che ha accolto il favore e l'entusiasmo del presidente francese Emmanuel Macron che ieri sera ha ricevuto i "maîtres boulangers" all'Eliseo per una cerimonia di auguri, riferiscono i media francesi. "Conosco i nostri panettieri: hanno visto che i napoletani sono riusciti a far entrare la loro pizza nel patrimonio mondiale dell'Unesco e si sono detti: perché non la baguette? E hanno ragione!", ha detto Macron. L'iniziativa era stata lanciata dal presidente della Confederazione nazionale della panetteria-pasticceria francese, Dominique Anract, sostenendo che la baguette è come la Tour Eiffel, "uno dei principali simboli della Francia", e annunciando che avrebbe chiesto a Macron di appoggiarne la candidatura.