Il pubblico ministero della Procura di Verbania, come si legge martedì su laRegione, ha dal canto suo aperto un procedimento per omicidio colposo a carico di ignoti.

Serviranno almeno due settimane per riaprire la ferrovia Vigezzina, per la quale si era inizialmente annunciato un ripristino già oggi, martedì. Per rendere di nuovo percorribile il tratto di strada interessato dalla frana staccatasi domenica a Re saranno necessari invece 1-3 mesi.

La ferrovia non riaprirà oggi come previsto in un primo tempo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Val Vigezzo, chiusa la ferrovia per due settimane 03 aprile 2018 - 08:07 I lavori di sgombero della ferrovia Vigezzina, a seguito della frana di Re, dureranno più di quanto inizialmente previsto. Serviranno almeno due settimane per riaprire la ferrovia Vigezzina, per la quale si era inizialmente annunciato un ripristino già oggi, martedì. Per rendere di nuovo percorribile il tratto di strada interessato dalla frana staccatasi domenica a Re saranno necessari invece 1-3 mesi. Previsioni formulate, ha rivelato il sindaco di Re Oreste Pastore, in seguito a un nuovo sopralluogo effettuato anche attraverso l'uso di droni. La preoccupazione, infatti, è che altre rocce simili a quelle franate domenica nella frazione di Meis, uccidendo due coniugi di Minusio, possano staccarsi dalla parete. Il costo delle operazioni di ripristino dovrebbe aggirarsi intorno ai 300'000 euro. Il pubblico ministero della Procura di Verbania, come si legge martedì su laRegione, ha dal canto suo aperto un procedimento per omicidio colposo a carico di ignoti.