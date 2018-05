Per la riapertura della strada ci vorranno invece diverse settimane. Le ferrovie stanno valutando la possibilità di introdurre nuovi collegamenti per venire in aiuto ai frontalieri che ogni giorno dalla Val Vigezzo e dalla Val d'Ossola si recano in Svizzera per lavorare. "Abbiamo ricevuto la richiesta per un treno più presto al mattino e al 99% riusciremo ad esaudirla", ha affermato Corti.

Riaperta la ferrovia Locarno-Domodossola 04 aprile 2018 - 13:49 Interrotta da domenica pomeriggio a causa di una frana, che ha causato la morte di una coppia di ticinesi, la linea ferroviaria che collega Locarno a Domodossola è stata riaperta mercoledì mattina. Tempi lunghi invece per la strada. Dopo le verifiche del caso, i geologi hanno garantito la stabilità della parete che sovrasta la ferrovia e quindi i treni hanno potuto riprendere a circolare. "Contiamo di svolgere il servizio regolare", ha dichiarato alla Radiotelevisione svizzera Daniele Corti, direttore della Vigezzina, la compagnia che gestisce il traffico ferroviario sulla tratta italiana. Per la riapertura della strada ci vorranno invece diverse settimane. Le ferrovie stanno valutando la possibilità di introdurre nuovi collegamenti per venire in aiuto ai frontalieri che ogni giorno dalla Val Vigezzo e dalla Val d'Ossola si recano in Svizzera per lavorare. "Abbiamo ricevuto la richiesta per un treno più presto al mattino e al 99% riusciremo ad esaudirla", ha affermato Corti.