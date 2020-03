Il Super Tuesday ha sancito già un primo verdetto: Joe Biden e Bernie Sanders sono al centro delle preferenze dem. La corsa alla Casa Bianca sarà dunque un affare tra ultra settantenni, considerato anche il repubblicano e attuale presidente Donald Trump.

Ecco i favoriti per la nomination dem: 78 anni per Sanders e 77 per Biden.

Biden e Sanders hanno in comune non poche cose: sono quasi coetanei, esponenti di spicco del loro partito e veterani di razza della politica statunitense. E soprattutto ora si contendono i favori dei simpatizzanti democratici nelle primarie per la corsa alla Casa Bianca.



L'esito del Super Tuesday, ossia delle consultazioni fra gli elettori democratici in una quindicina di Stati dell'Unione, ha sancito un confronto molto diretto fra i due. Il 77enne ex vice di Barack Obama, con una spettacolare rimonta rispetto alle prime battute delle primarie, è riuscito a imporsi in almeno 9 Stati, fra i quali in particolare il Texas, il Massachusetts e l'Oklahoma. Il 78enne Sanders ha visto mortificate e di molto le sue ambizioni, ma sta comunque riuscendo a prevalere in California, uno Stato che ha certamente un forte peso specifico per numero di delegati.



Agli altri candidati in lizza sono rimaste solo le briciole. In particolare a Michael Bloomberg (78 anni) che, fidando nei suoi considerevoli mezzi finanziari, aveva scelto di scendere in campo in un secondo momento. Strategia non pagante, dal momento che al noto magnate sono andati solo i suffragi delle isole Samoa. Come a dire, un'autentica disfatta. Tanto da portarlo a gettare già la spugna. Come ha già fatto Pete Buttigieg (38 anni)



Primarie dem ancora lunghe

La strada delle primarie democratiche è certamente ancora lunga. Solo nel mese corrente, tanto per intenderci, è in programma una nuova tornata di consultazioni in vari altri Stati fra i quali, in particolare, la Florida, il Michigan, la Georgia e l'Illinois. Ma le indicazioni del Super Tuesday hanno intanto già lasciato il segno. Cosa prevarrà sulla lunga? L'approccio centrista di Biden o le idee notoriamente più progressiste di Sanders? L'attenzione, almeno per ora, non può che concentrarsi sulle prossime mosse dei due contendenti.



